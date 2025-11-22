Luko Lekavičiaus žmona Melina kaitina socialinius tinklus: sningant įsiamžino tik su maudymosi kostiumėliu

Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo karštu vaizdo įrašu, kuris filmuotas ne tokiu karštu oru. Vaizdo įraše matomas sniegas, o kartu su bičiule Laura Karbauskiene Melina šoka pagal populiarią dainą.
Šiuo vaizdo įrašu ji sutiko pasidalinti su tv3.lt skaitytojais.
Iš pradžių vaizdo įraše pasirodo tik šiltai apsirengusi Laura, tačiau už jos slėpėsi tik su maudymosi kostiumėliu nusprendusi įsiamžinti Melina, kuri pasirodė kiek vėliau.
„Už lango gali snigti, bet svarbiausia yra tai, kaip tu jautiesi. Su savo geriausia bendrininke Laura“, – Instagrame rašė M. Lekavičienė
Primename, kad dukra Lukui Lekavičiui ir jo mylimąjai gimė 2021 m. birželio tryliktąją.
Džiugią žinią pranešė oficiali „Žalgirio“ klubo paskyra.
„L. Lekavičius ir Melina susilaukė dukrelės, sveikinimai!“ – džiūgavo klubas.
Naujieną, kad Melina laukiasi, tiek L. Lekavičius, tiek pati Melina pranešė socialiniuose tinkluose per Kalėdas.
Gražuolę graikę L. Lekavičius pristatė 2019-ųjų vasarą. Tuo metu ji du sezonus dirbo Atėnų „Panathinaikos“ komandoje, manoma, ten būdamas ir susipažino su dukros motina.
