„Akivaizdi provokacija“: žmonės pyko, nesuprato, kodėl savivaldybė leido taip protestuoti – vieniems prieš kitus

Mažiausiai pusantro tūkstančio minia, užtvindė Kudirkos aikštę. Protestuojantys prieš migraciją vienoje pusėje šaukė: „Lietuva lietuviams.“
Vilniuje vyko keli protestai
O kitoje gatvės pusėje, apie porą šimtų žmonių, migracijai pritariantys, šaukia jiems atgal.
Pritariantys ir nepritariantys migracijai atskirti metalinėmis tvoromis. Vietoje budi gausios – policijos, viešojo saugumo tarnybos ir net ugniagesių pajėgos. Iš viso apie 240 pareigūnų.
„Didesniuose renginiuose dalyvauja ir ugniagesių komanda tam, kad jeigu taip jau atsitiktų, kad kažkas atsineštų molotovo kokteilius ir panašiai“, – sako policijos generalinis komisaras.
Kitoje nei Kudirkos aikštė pusėje, kontrprotestą prieš Nacionalinio susivienijimo surengtą mitingą dėl nekontroliuojamas migracijos, surengė organizacija „Solidarumo grandis“ ir kiti kairiųjų pažiūrų aktyvistai, tokie kaip „Antifa“, pasisakantys prieš rasizmą ir neapykantą migrantams. Daugelis jų – jauni, gal net ir pilnametystės nesulaukę asmenys. Tačiau dėl ko čia susirinko dažnas pasakyti nenori:
„Aš tai nenoriu. Aš tai irgi nenoriu.“
„Ne, dėkui, atsisakau komentuoti.“
„Aš prieš tą didelį nacionalizmą. Ir aš matau sąmoningus jaunus žmones, aš tikrai juos palaikau.“
„Jeigu Europa būtų į mus pasižiūrėjus taip pat kaip mes dabar žiūrim į vat šitą imigrantų procesą, nu tai mes negyventume taip gerai, kaip gyvenam dabar Lietuvoj, dėl to, kad mūsų vakarų šalys neapleido.“
„Esu antifašistas ir nepritariu, pavyzdžiui, rasizmui, tokiems dalykams, nepritariu tokiems kaip į Nacionalinio susivienijimo susirinkimą kviečiančių žinutės, kuriose taip pat yra skatinamas smurtas.“
O viena mergina rėžia iš peties.
„Nes kitoj pusėj turim nacius, tai man atrodo būtų biški nefaina neateiti“, – sako ji.
„Aš nelabai ką turiu pasakyti žmonėms, kurie taip vadina. Man atrodo jie labai klysta. Nieko bendro nei su nacizmu, nei su rasizmu čia nėra. Čia yra noras išsaugoti Lietuvą lietuvišką“, – sako Vytautas Sinica.
Į V. Sinicos protestą žmones vežė ir autobusais. Iš Kauno, Klaipėdos ir Mažeikių. O kadangi Vilniaus miesto savivaldybė leido dviem priešingoms stovykloms protestuoti viena prieš kitą, Nacionalinis susivienijimas pasamdė ir privačią saugos tarnyba.
„Šiandien mes turim virš 200 tūkstančių užsieniečių Lietuvoje. Prieš 5 metus turėjom apie 60 tūkstančių. Skaičius išaugo kelis kartus. Tai yra unikalus tempas. Europoje mastais kas turėjo tokius tempus“, – sako jis.
Protesto iniciatoriai ir susirinkusieji reikalauja mažinti užsieniečių skaičių Lietuvoje. Žmonės teigia bijantys Vakarų Europos likimo, kur gausu islamą išpažinčių migrantų.
„Mes matom, kas darosi Airijoj, Didžiojoj Britanijoj pjaunamos baltiesiems galvos. Ispanijoj marokeičiai, kitokių tautybių asmenys plėšia moteris, prievartauja“, – sako žmonės.
Žmonės pyksta nesupranta kodėl savivaldybė leido šitaip protestuoti – vieni prieš kitus.
„Čia valdžios yra pastangos diskredituoti čia susirinkusiuos ar diskredituoti toj kitoj pusėj esančius, bet į juos pažiūrėjus į jų išpaišytus veidus, spalvotas galvas ten nelabai ką diskredituoti galima“, – sako susirinkusieji.
„Akivaizdi provokacija. Vienos nuomonės žmonės sustatė prieš kitus, per 10 metrų, kas či ataip. Tai reikia iš darbo atleisti“, – priduria jie.
Tiesa, renginyje policija darbo visgi turėjo. Kaip policija įtaria, galimai apsvaigusį jaunuolį teko susemti ir įsodinti į policijos automobilį.
Policija užfiksavo ir antrąjį incidentą. Sulaikyta ir dar viena moteris. Dėl pastarosios pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukelto fizinio skausmo kitai moteriai. Nukentėjusioji buvo nuvežta į ligoninę.
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