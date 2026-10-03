Protestai Vilniuje. Protestai neapsiėjo be incidentų: užpulta moteris atsidūrė ligoninėje, policijai teko tramdyti vyrus

Kviečiame stebėti protesto akcijas, vykstančias Vinco Kudirkos aikštėje:
Sinicos proteste – ir Maslobojevas: lipo ant scenos, sakė kalbą
Ant Seimo nario Vytauto Sinicos organizuojamo protesto scenos pasisakė ir kovotojas Sergejus Maslobojevas – jis teigė nenorintis skatinti neapykantos, tačiau tikino, kad užsieniečiai turi gerbti vietos kultūrą ir tradicijas, sakė, kad Lietuva yra „mūsų namai ir mūsų atsakomybė“, teigė, kad ši žemė turi būti gerbiama, joje pirmiausia turi būti lietuvis.
Daugiau susirinkusiųjų nuomonių
70-etė vilnietė Laima BNS tvirtino, kad priešprieša tarp lietuvių ir imigrantų yra, o „agresyvūs“ žmonės gali kelti sumaištį Lietuvoje.
„Aš sutinku su ta nuomone, kad turi būti tik tie žmonės įleidžiami, kurie mūsų ekonomiką kelia, kurie mums reikalingi kaip specialistai, bet tokios nekvalifikuotos darbo jėgos mums nereikia“, – sakė ji.
„Lietuva yra katalikų kraštas, krikščionių, mes esame visai kitokie, (...) mes esame katalikiškas kraštas ir mums labai sunku būtų įsivaizduoti kitos religijos spaudimą mūsų tikėjimui“, – tikino senjorė.
Tuo metu į protestą iš Jonavos nešinas Lietuvos vėliava atvykęs Jeronimas Rimkūnas BNS sakė matantis grėsmę dėl imigracijos masiškumo.
„Yra savotiškas nerimas, nes aš jau senokai seku situaciją kitose Europos Sąjungos šalyse, jau maždaug 10 metų seku naujienas ir matydamas, kad palaipsniui tas migracijos vajus ateina ir į mūsų šalį, man kyla tam tikras nerimas“, – sakė 29-erių jonaviškis.
Susirinkusieji į protesto akciją reikalauja griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, tai yra, vadinamuosius išorės paslaugų centrus, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą.
Oponuoti Nacionalinio susivienijimo protestui atvykusi 26-erių vilnietė Gabija BNS sakė, kad akcija prieš migracijos politiką yra rasistinė ir islamofobiška.
„Mano vertybinėje sistemoje žmonių menkinimas dėl jų kilmės, tautybės ar religinių įsitikinimų yra tiesiog apskritai nepriimtinas ir tai tiesiog yra smurto įsitikinimai, kurie kaip tik ir kelia nesaugumą, kai tu kažkokią grupę laikai menkesniais žmonėmis, – tai tiesiog nenoriu, kad tai vyktų bet kur pasaulyje, įskaitant ir mūsų šalį Lietuvą“, – sakė plakatą „Ne – rasizmui, ne – islamofobijai, taip – tolerancijai“ rankose laikiusi mergina.
„Yra neteisingai interpretuojami duomenys, kad jie (imigrantai – BNS) neva iškėlė nusikalstamumą, tai pasižiūrėjus į statistiką nebuvo taip, kad tikrai su daugiau migrantų padidėjo ir nusikalstamumo skaičius, kaip bandoma teigti“, – nurodė ji ir akcentavo, kad jos įsitikinimu, masinės imigracijos Lietuvoje nėra.
Kudirkos aikštėje sulaikytas vyras, buvo girdėti petardos sprogimas
Policijos pareigūnai šeštadienį V. Kudirkos aikštėje sulaikė vyrą.
Vietoje dirbančių tv3.lt žurnalisčių teigimu, vyras buvo įsodintas į policijos automobilį, garsiai rėkė.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja Eltai patvirtino, kad proteste už viešosios tvarkos pažeidimą, vartotą necenzūrinę leksiką, sulaikytas asmuo, jam gresia administracinė atsakomybė.
Vietoje taip pat buvo girdėti petardos sprogimas.
Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu, vietoje dirba daugiau kaip 240 pareigūnų, padedančių užtikrinti viešąją tvarką.
„Ruošiamės bet kuriam scenarijui, ir esame tam pasiruošę, bet tikrai manome, kad abu mitingai, kad ir netoli vienas nuo kito, praeis gerbiant vienas kitus ir be kažkokių didesnių incidentų“, – žurnalistams šeštadienį sakė komisaras.
Sinicos pasisakymai proteste
Vytautas Sinica ragino protestuotojus elgtis kultūringai.
Tiesa, jis kėlė klausimus dėl Vilniaus savivaldybės sprendimo leisti abiems protestams vykti vienam šalia kito.
V. Sinicos teigimu, mitingo tikslas – civilizuotai pasiųsti žinią valdžiai, kad laikas reikalauti pokyčių, Lietuvai nereikia masinės migracijos.
Politikas reikalauja, kad Lietuvoje neturi likti nusikaltimus darančių imigrantų, tam jis Seime registravo įstatymo pataisas – V. Sinicos teigimu, Lietuvai šiuo klausimu reikėtų sekti Danijos pavyzdžiu.
Anot politiko, iš pradžių leidimas išduotas 500 žmonių, tačiau protestuotojų atvyko daugiau, ir iš kitų miestų – Klaipėdos, Kauno ir Mažeikių.
Nacionalinio susivienijimo vadovas akcentavo, kad šio protesto tikslas yra reikalauti migracijos mastus, kurie, anot politiko, pastaraisiais metais yra „milžiniški“.
„Migracijos mastas yra per didelis, jeigu jis tęstųsi, mes nebepažintume savo šalies. (…) Yra ir kitų konkretesnių prašymų – dėl užsienio paslaugų centrų, kur verbuojami žmonės, uždarymo, kad lyg ir jau po truputį vyksta, truputį prasidėję, bet dar reikia tęsti, reikia mažinti kvotas, jeigu nėra pasiryžimo jų išvis atsisakyti“, – žurnalistams proteste sakė V. Sinica.
„Mes norime išsaugoti Lietuvą lietuvišką, su jos kalba, kultūra, etiketu, visomis normomis, prie kurių esame pripratę ir laikome normaliomis, teisingomis. Tai saugoti nėra jokia neapykanta. Tai saugoti yra meilė.
Aš manau, kad mes susirinkome šiandien ir priešinamės migracijos problemai iš meilės, iš meilės savo namams.
Vogtas, bet, mano galva, labai teisingas palyginimas – valstybė yra kaip namai, tautos namai. Mes rakiname savo namus, ne todėl, kad nekenčiame visų tų žmonių, kurie gyvena už mūsų namų durų. Mes jiems gal iš viso nieko konkretaus nejaučiame. Mes rakiname namus todėl, kad mylime tuos, kurie gyvena viduje. Čia lygiai tas pats. Valstybės sienos, rūpestis jomis, rūpestis, kad mūsų namai, valstybė, išliktų tokie, kokius mes juos pažįstame ir norime turėti, yra iš meilės tiems, kas viduje, o ne iš neapykantos visoms tautoms, rasėms, religijoms“, – susirinkusiems sakė V. Sinica.
V. Sinicos kalba proteste:
Akimirkos iš „Sienos Grupės“ rengiamos akcijos „Atsibusk nuo neapykantos“
13–15 val. Lukiškių aikštėje viešoji įstaiga „Sienos grupė“ organizuoja susirinkimą „Atsibusk nuo neapykantos“.
Savanoriai kviečia prisiminti migracijos patirtis savo šeimose: veiks stendas, jame bus galima pasižymėti, iš kur ir kur keliavo tėvai, seneliai, kiti artimieji, ieškodami darbo, saugumo, meilės, mokslo ar naujo gyvenimo.
Ką sako atvykę protestuotojai?
Proteste prieš rasizmą dalyvaujantys protestuotojai vangiai kalbėjosi su žurnalistais, tačiau viena protesto dalyvių Simona teigė – savaime turėti dešiniąsias pažiūras ir pergyventi dėl tautos išlikimo nėra blogai, tačiau, pasak jos, istorija rodo, kad su tuo susijusiomis baimėmis naudojasi kraštutinės jėgos.
„Labai smarkiai tomis baimėmis, labai dažnai naudojasi ultra dešinė, (…) ultra dešinė yra nesveika, tai žinome istoriškai. Pro ten (kitą mitingą – ELTA) prasiėjus jau galima matyti nacistinės simbolikos, tai svarbu išreikšti ne vien savo antirasistinę poziciją stovint čia, bet ir pasakyti – negerai, kai mes vaikštome tarp fašistų“, – kalbėjo ji.
Pasak protestuotojos, apie migracijos politiką būtina diskutuoti, tačiau negali leistis į kraštutinumus.
Kitas protestuotojas Laurynas akcentavo, kad visuomenėje dėl socialinių tinklų platinamos informacijos gali stiprėti smurtas prieš žmones, kurie atrodo ir mąsto kitaip.
„Prieš tai šiandien ir protestuoju – prieš fašizmą ir rasizmą“, – žurnalistams sakė jis.
Šio protesto dalyviai laiko plakatus su šūkiais „Vakar – Juden Raus, šiandien – Lietuva lietuviams“, „Use your white privilege to end white privilege“ (liet. panaudokite savo „baltųjų pranašumą“, kad užbaigtumėte „baltųjų pranašumą“), „Vietinė propaganda slėpė rasizmą už melo apie „daugiatautiškumą“, kapitalistinė propaganda slepia rasizmą už melo apie „nacionalinius interesus“.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė Policijos departamentui ir Viešojo saugumo tarnybai (VST) šeštadienį Vilniuje sustiprinti pajėgas ir pasirengti galimiems incidentams per skirtingų pozicijų protestus dėl imigracijos.
Vilniaus miesto savivaldybės Eltą informavo, kad su savivaldybe suderintas 13–16 val. vyksiantis susirinkimas prieš rasizmą prie pastatų Gedimino pr. 14 ir 16.
Jame žada dalyvauti iki 400 žmonių, mitingo dalyviai skelbia esantys prieš deportacijas ir migrantų persekiojimą.
Organizatoriai teigia, kad Lietuvoje nėra masinės imigracijos krizės, imigrantų skaičius stabilizavosi ir nuo 2023 m. netgi mažėjo.
Tuo metu vos už kelių dešimčių metrų, Vinco Kudirkos aikštėje, taip pat vyksta Seimo nario Vytauto Sinicos organizuojamas susirinkimas prieš masinę imigraciją. Jame žada dalyvauti iki 500 žmonių.
V. Sinica sako, kad mitingo tikslas – civilizuotai pasiųsti žinią valdžiai, kad laikas reikalauti pokyčių, Lietuvai nereikia masinės migracijos.
Politikas reikalauja, kad Lietuvoje neturi likti nusikaltimus darančių imigrantų, tam jis Seime registravo įstatymo pataisas.
Šiame proteste dalyvaujantis, iš Kauno atvykęs Algis sakė, kad „lietuviai yra keičiami svetimšaliais“, nes gimstamumas šalyje mažėja, o užsieniečių daugėja.
„Dabar yra ES politika leftistinė, kairioji, tas multikultūralizmas, etninių daugumų nacionalinėse valstybėse naikinimas, praskiedžiant jas svetimšaliais, yra jų ideologijos dalis. Šita situacija naudojasi darbdaviai, kad pigesnės darbo jėgos atsivežtų“, – Eltai sakė protestuotojas.
Šiame proteste susirinkę žmonės atsinešė plakatus „Ar verta aukoti gyvybes už nelietuvišką Lietuvą?“, „Invaziniai musulmonai – uždelsto veikimo bomba Lietuvos stabilumui“, „Saugi ir lietuviška Lietuva svarbiau nei pigi, nekvalifikuota darbo jėga verslui“.
Dirba gausios policijos pajėgos, kol kas pažeidimų nėra fiksuojama
Į aikštę atvykusios policijos pareigūnų pajėgos, taip pat telkiasi ir pasamdyti privačios saugos tarnybos darbuotojai.
Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas žurnalistams sakė, kad kol kas pažeidimų nėra fiksuojama.
Vietoje – skanduotės, šūksniai, plakatai
V. Kudirkos aikštėje girdėti skanduotės, šūksniai, groja muzika. Renginį organizuojančio Nacionalinio susivienijimo atstovai ruošė plakatus, nešėsi Lietuvos vėliavas.
Šeštadienio vidurdienį Vilniaus centre vyksta du mitingai, kurių dalyviai išsako skirtingas nuomones apie imigraciją.
Protestuojantys prieš migraciją rankose laiko plakatus su užrašais „Antilietuve Inga Ruginiene, nereikia mums nei islamistų, nei filipiniečių“, „Reikalaujame nutraukti lietuvių apkeitimą svetimšaliais“ ir kitais užrašais.
Du iš jų vyksta tuo pat metu ir beveik toje pat vietoje. Nepaisant, jog kritikai nuogąstauja dėl priešingas nuomones turinčių jėgų susidūrimo, policija teigia esanti pasiruošusi incidentams ir viešosios tvarkos užtikrinimui.
Protestuojančios jėgos Gedimino prospekte atitvertos specialiais atitvarais.
Vilniuje rengiami 3 protestai dėl migracijos politikos
Vilniuje šeštadienį vyksta protesto akcijos dėl Lietuvos migracijos politikos – daugiau nei trys šimtai žmonių protestuoja prieš masinę imigraciją Vinco Kudirkos aikštėje, kitoje gatvės pusėje virš šimto žmonių surengė kontrprotestą ir reiškia nepritarimą minėtai akcijai.
Be kita ko, Lukiškių aikštėje surengta dar viena iniciatyva – ten „Sienos grupė“ organizuoja akciją „Atsibusk nuo neapykantos“, į ją susirinko keliasdešimt žmonių.
Vietoje dirbanti BNS korespondentė informavo, kad greta Vinco Kudirkos aikštės, prie Vyriausybės pastato ir aplink protestuojančius budi daugiau kelios dešimtys policijos ekipažų, protestuotojai atskirti atitvarais.
Protestą Vinco Kudirkos aikštėje organizuoja politinė partija Nacionalinis susivienijimas, kurios pranešimas, jog ji Vilniuje rengs mitingą prieš masinę imigraciją, ir sukėlė pilietinių akcijų proveržį.
Protestuojantys prieš migraciją rankose laiko plakatus su užrašais „Antilietuve Inga Ruginiene, nereikia mums nei islamistų, nei filipiniečių“, „Reikalaujame nutraukti lietuvių apkeitimą svetimšaliais“ ir kitus.
Reaguodami į Nacionalinio susivienijimo iniciatyvą, visuomeniniai aktyvistai nutarė toje pačioje vietoje, prie Vinco Kudirkos aikštės Vilniuje, tik kitoje gatvės pusėje, tuo pačiu metu surengti demonstraciją prieš rasizmą.
Demonstracija siekiama viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui, rasistinei retorikai.
Pasak demonstracijos organizatorių, viešojoje erdvėje vis dažniau migrantai vaizduojami kaip grėsmė visuomenei – siejami su nusikalstamumu, darbo vietų ar atlyginimų pasisavinimu, grėsme nacionaliniam saugumui.
Vienas kontrprotesto „Demonstracijos prieš rasizmą“ organizatorių, 24-erių Laurynas Tomelaitis sakė prieštaraujantis „rasizmui ir fašizmui“, o migracijos grėsmių Lietuvoje neįžvelgia.
„Musulmonų šiuo metu Lietuvoje yra 1,5 proc. Tai yra maždaug mažiau nei du žmonės per šimtą gyventojų.(...) Musulmonų bendruomenė Lietuvoje visuomet buvo, tai kad Nacionalinis susivienijimas yra prieš musulmonus, tai iš dalies ir yra prieš Lietuvą“, – BNS sakė jis.
Kontrprotestą surengę žmonės skandavo frazes „Mes – antirasistai“, „Ne – neapykantai, ne – baimei, imigrantai laukiami“.
Lukiškių aikštėje – trečioji akcija
Tuo metu migrantų teises ginanti viešoji įstaiga „Sienos grupė“ pakalbėti apie migraciją sukvietė į Lukiškių aikštę.
Akcijos metu savanoriai vaišina praeivius kava ir kviečia prisiminti migracijos patirtis savo šeimose. Čia pat veikia migracijos maršrutų stendas, kuriame kiekvienas gali pažymėti, iš kur ir kur keliavo jo tėvai, seneliai, kiti artimieji ar jis pats, ieškodami darbo, saugumo, meilės, mokslo ar naujo gyvenimo.
„Migracija nėra ideologija ar politinė programa – tai visuomeninis reiškinys, egzistavęs visais laikais. Žmonės judėjo ir judės dėl karo, persekiojimo, darbo, meilės, šeimos, studijų ar tiesiog geresnio gyvenimo. Todėl būti apskritai „už“ ar „prieš“ migraciją yra šiek tiek panašu į buvimą už ar prieš lietų“, – BNS sakė „Sienos grupės“ direktorė Emilija Švobaitė.
BNS rašė, kad su migracija susijusių protestų vietose šeštadienį dirba ne tik gausios policijos, bet ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.
Pasak Vidaus reikalų ministerijos, renginių metu pareigūnai užtikrina, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti, taip pat nedelsdami reaguos į galimus smurto atvejus ir viešosios tvarkos pažeidimus.
Migracijos departamento duomenimis, rugsėjį leidimus gyventi Lietuvoje turėjo 226 tūkst. 999 užsieniečiai, daugiausiai – Ukrainos (80,3 tūkst.), Baltarusijos (47,8 tūkst.), Rusijos (13,2 tūkst.), Uzbekistano (12,6 tūkst.), Indijos (9,4 tūkst.) piliečiai.
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Protestai neapsiėjo be incidentų: užpulta moteris atsidūrė ligoninėje, policijai teko tramdyti vyrus
Protestų Kudirkos aikštėje metu Vilniuje fiksuoti dar bent du incidentai.
Portalas lrt.lt skelbia, kad protesto metu buvo užpulta moteris, jai kita moteris smogė į pilvo sritį. Nukentėjusioji portalui pasakojo, kad stovėjo su plakatu „Lietuva visiems“, prie jos priėjo kita moteris, kuriai nepatiko užrašas, ir nusikeikusi smogė.
Portalas delfi praneša, kad policija išvedė vyrą.
Policijos pareigūnai anksčiau šeštadienį V. Kudirkos aikštėje sulaikė vyrą.
Vietoje dirbančių tv3.lt žurnalisčių teigimu, vyras buvo įsodintas į policijos automobilį, garsiai rėkė.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja Eltai patvirtino, kad proteste už viešosios tvarkos pažeidimą, vartotą necenzūrinę leksiką, sulaikytas asmuo, jam gresia administracinė atsakomybė.
Vėliau ji taip pat patvirtino, kad sulaikyta dar viena moteris, kuri smogė kitai protestuotojai, už tai jai gali grėsti baudžiamoji atsakomybė, tuo metu nukentėjusioji yra ligoninėje.
Vietoje taip pat buvo girdėti petardos sprogimas.
Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu, vietoje dirba daugiau kaip 240 pareigūnų, padedančių užtikrinti viešąją tvarką.
„Ruošiamės bet kuriam scenarijui, ir esame tam pasiruošę, bet tikrai manome, kad abu mitingai, kad ir netoli vienas nuo kito, praeis gerbiant vienas kitus ir be kažkokių didesnių incidentų“, – žurnalistams šeštadienį sakė komisaras.