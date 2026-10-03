Bobų vasara dar nesitrauks: ką rodo naujausia orų prognozė?

Viso žemyno orams įtaką daro aukštas atmosferos slėgis, o debesų rytoj Europoje netrūks. Išliks dar pakankamai šilta – pietuose temperatūra vyraus nuo 20 iki 25–27 laipsnių. Paryžiuje sušils iki 23, Londone iki 20 laipsnių. Apie 19 laipsnių bus Berlyne, Varšuvoje laipsniu mažiau. Latvijoje sušils iki 16, o Taline iki 15 laipsnių šilumos.
Orų prognozė Lietuvoje
Lietuvoje saulės jau bus mažiau, dangų užklos debesys. Naktį atvės iki 8 laipsnių, o dieną sušils iki 15–17 laipsnių.
Pajūryje ryt 17 šilumos, debesuota su pragiedruliais, bet be žymesnio lietaus. Apniukę bus ir šiaurės Lietuvoje, ties Šiauliais ir Panevėžiu vyraus 16, o ties Utena 14 laipsnių. Vilniuje ir Kaune taip pat debesuota, 16 laipsnių šilumos. O Dzūkijoje šils iki 15.
Pirmadienis bus panašus – visoje šalyje debesuota, saulės mažai, naktį bus apie 11, o dieną apie 15 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktį temperatūra liks panaši, o dieną sušils iki 17. Lietaus nenumatoma, kaip ir saulės.
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