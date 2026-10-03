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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Siaubingą nelaimę patyrusio Lietuvos gamtininko gyvenime – naujas posūkis

2026-10-03 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 19:00
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2025 metų spalio 4 dienos ankstyvų rytą kilo gaisras žymaus gamtininko Almanto Kulbio namuose. Tuo metu sudegė jo butas Vilniuje, kuriame taip pat buvo unikali, visą gyvenimą kaupta retų knygų kolekcija. Dabar, prabėgus beveik metams po nelaimės, gamtininkas jau pasidalijo pirmąja nuotrauka iš atnaujintų namų, o jo mintys ir nuotaika – kur kas šviesesnės nei anksčiau.

Almanto Kulbio namus suniokojo gaisras (nuotr. autorių, asm. archyvo)
GALERIJA (4)

2025 metų spalio 4 dienos ankstyvų rytą kilo gaisras žymaus gamtininko Almanto Kulbio namuose. Tuo metu sudegė jo butas Vilniuje, kuriame taip pat buvo unikali, visą gyvenimą kaupta retų knygų kolekcija. Dabar, prabėgus beveik metams po nelaimės, gamtininkas jau pasidalijo pirmąja nuotrauka iš atnaujintų namų, o jo mintys ir nuotaika – kur kas šviesesnės nei anksčiau.

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Su naujienų portalu tv3.lt A. Kulbis pasidalijo savo gyvenimo aktualijomis dabar. Pasak jo, nors gyvenimo išbandymas buvo rimtas, vis tik dabar jau galima pasimėgauti pirmaisiais sugrįžimo namo privalumais.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gamtininko Almanto Kulbio gyvenimas po gaisro

Dabar turi keturias papildomas valandas per parą

Gamtininkas neslėpė, kad šiuo metu nuotaika yra pakili. Tiesa, jis pridėjo, kad rudens norėtųsi labiau saulėto ir sauso – palankesnio persikraustymui.

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Pašnekovas dalijosi, kad įvykus gaisrui jis turėjo kur prisiglausti, tačiau daug laiko kiekvieną dieną praleisdavo kelyje.

„Prisitaikoma, priprantama. Ir aš pripratau – kasdien du kilometrai į geležinkelio stotį, kelionė traukiniu, vakare – atgal. Gražiu oru pasivaikščioti malonumas, prastu – nervų ir sveikatos išbandymas“, – neslėpė jis.

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Gamtininkas džiaugėsi, kad bendrai susumavus kelionę iki darbo ir namo gaudavosi keturios valandos kelyje. Dabar jos visos atitenka jo malonumui.

„Pusvalandį „pasidovanojau“ ilgesniam miegui, dar pusvalandį – ilgesniam vakarui su knyga. Kur dėsiu dar tris valandas? Jaučiuosi labai praturtėjęs.

Per metus pripratau daug vaikščioti pėsčiomis. Porą dienų skyriau pasivaikščiojimui po mylimus Vilniaus kampelius, stebėjau senųjų XIX a. pabaigos – XX a. pradžios pastatų geltonųjų plytų architektūrą – gyvenu tokiame name. Seniau reikėdavo kuo greičiau skubėti į stotį. Laikas – didžiulis turtas“, – šyptelėjo jis.

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Per metus name buvo atlikti esminiai pokyčiai

Pašnekovas dalijosi, kad vis dar ryškiai prisimena tą dieną, kai įvyko gaisras – visai netrukus bus praėję metai nuo nelaimės.

A. Kulbis pasakojo, kad tuo metu užsidegė kaimynės butas, kuri gyveno jo laiptinėje, kitapus buto sienos. Kol atvyko ugniagesiai, visi gyventojai jau buvo lauke ir stebėjo, kaip dega ir griūva namo stogas.

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„Kaimynės butas buvo praktiškai sunaikintas, manajame įgriuvo stogas, buvo užlietas gesinant, nukentėjo ir pirmo aukšto butas, sulieti gretimo laiptinės butai.

Per metus  įvyko esminiai pokyčiai – uždengtas naujas namo stogas, suremontuoti visos laiptinės butai ir pati laiptinė, atsirado nauji kaimynai – butą pirko draugų šeima.

Kartu su jais ir suremontavome visą laiptinę. Senasis pastatas atrodo puikiai“, – džiaugėsi gamtininkas.

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Visą šį laiką, kuomet buvo remontuojamas Vilniuje esantis A. Kulbio butas, pašnekovas praleido Vievyje, savo gimtajame mieste.

Čia A. Kulbis augo, mokėsi ir apturėjo pirmąją pažintį su gamta. Jis dalijosi, kad nors kitus girdėjo kalbant, kad Vievis – tik miestelis prie automagistralės – vis tik jam ši vieta turi visai kitokią reikšmę. Šalia didelis, gražus ežeras, žmonės vieni kitus pažįsta ir yra sukūrę stiprią bendruomenę.

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„Kaip knygininkui svarbu ir tai, kad čia jau labai seniai buvo spausdinamos knygos. Tai vienas iš nedaugelio miestų pasaulyje, kurio herbe pavaizduotas spaustuvės presas“, – apie gimtąjį miestą pasakojo A. Kulbis.

 

Jau pavyko sugrįžti gyventi į butą

Gamtininkas nurodė, kad jau mėgina pradėti gyventi savo suremontuotame bute. Jis pats juokavo, kad tarsi sugrįžo į studentiškus laikus – aplinka spartietiška.

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„Yra kur miegoti, atvežtas šaldytuvas, mikrobangų krosnelė, arbatinukas, yra dušas, skalbimo mašina. Taip nutiko, kad pirmiausiai pagamino ir atvežė jaukų skaitymo krėslą ir šviestuvą – galiu atsivežti knygų, skaityti“, – pasakojo jis.

Tiesa, kol kas gaminti maistą ir atsivežti savo drabužius dar nėra kaip. Gamtininkas sakė, kad virtuvės baldai, spinta, dalis kitų baldų, jeigu pasiseks, atvyks maždaug kalėdiniu laikotarpiu.

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Vis tik A. Kulbis pabrėžė, kad tai – tik smulkmenos, nes dauguma jaunimo pradeda savo gyvenimą kurtis nuo panašaus „paketo“ – lovos ir šaldytuvo.

Nors dabar pašnekovas namuose praleido tik pirmąsias naktis, jam kol kas savo savijautą namuose įvertinti sunku. Jis prisipažino, kad pirmąją naktį miegojo neramiai.

„Ar nesklinda dūmai – pagavau save uodžiant ir nubudau keletą kartų. Antrą naktį jau miegojau kuo puikiausiai“, – sakė jis.

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