Pokyčiai darbuotojams: pamatysite svarbią informaciją ir apie savo kolegas

Kokius pokyčius tai atneš darbdaviams ir darbuotojams, dalijasi advokatų kontoros TEGOS (buv. „TGS Baltic“) partnerė, advokatė, darbo teisės specializacijos grupės vadovė dr. Ieva Povilaitienė.
Kas keisis?
Pirmiausia Direktyva taikys skaidrumo reikalavimus platesnei darbo užmokesčio sąvokai. Jai įsigaliojus, reikalavimai bus taikomi ne tik pagrindiniam atlyginimui, bet ir papildomoms naudoms – premijoms, kompensacijoms už viršvalandžius, kelionėms, apgyvendinimui, maitinimui, įmokoms į pensijų fondus, mokymams ir kai kuriais atvejais net išmokoms, mokamoms atleidžiant iš darbo.
Kitaip tariant, viskas, kas turi finansinę vertę, bus priskiriama darbo užmokesčio sąvokai šiame kontekste.
Kitas svarbus aspektas – vienodos vertės darbas. Pagal Direktyvą tai darbas, kurio vertė nustatoma objektyviai, remiantis lyties požiūriu neutraliais kriterijais – pagal įgūdžius, atsakomybę, pastangas ir darbo sąlygas. Tai reiškia, kad net skirtingos pareigybės galės būti laikomos vienodos vertės, jei jos reikalauja panašaus profesinio pasirengimo ir indėlio, pastangų.
Daugiau skaidrumo darbuotojams
Direktyvoje taip pat numatoma, kad darbuotojai galės gauti daugiau informacijos apie savo ir kolegų darbo užmokestį. Jie turės teisę prašyti duomenų apie vidutinį darbo užmokestį pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje, o darbdavys tokią informaciją turės pateikti ne vėliau kaip per du mėnesius.
Nuo kitų metų birželio darbuotojai galės atskleisti savo darbo užmokesčio dydį, jei tai bus reikalinga įgyvendinant vienodo atlygio principo laikymąsi. Ir nors šiandien negalioja jokia aiški taisyklė, draudžianti tai daryti, vis dėlto darbdavių vidaus taisyklėse dažnai būna numatyta nuostata, ribojanti darbuotojų galimybę diskutuoti apie savo darbo užmokestį su kolegomis.
Tiesa, svarbu paminėti, kad darbdavys turės teisę reikalauti, kad visa gauta informacija, išskyrus apie savo paties atlyginimą, būtų naudojama tik įgyvendinant teisę į vienodą darbo užmokestį.
Jei darbuotojas mano, kad už panašų darbą gauna mažiau nei kiti kolegos, dirbantys vienodo pavadinimo pareigose, pirmiausia reikia įvertinti, ar skirtumą lemia objektyvios priežastys – skirtinga darbo apimtis, atsakomybės lygis ar užduočių sudėtingumas. Jei atlygio skirtumas kelia abejonių, darbuotojas gali pats ar per darbuotojų atstovus kreiptis į darbdavį dėl paaiškinimo, o nesulaukęs sprendimo arba manydamas, kad skirtumas yra vis tiek nepagrįstas – į darbo ginčų komisiją, nurodydamas galimą diskriminaciją dėl darbo užmokesčio.
Pokyčių sulauks ir darbdaviai
Nuo kitų metų birželio darbdaviams teks įgyvendinti daugiau sisteminių pakeitimų. Turės būti aiškiai apibrėžtos pareigybių grupės, jų apmokėjimo formos ir kriterijai, pagal kuriuos bus nustatoma, ar didinti atlyginimą. Kiekviena sistema turės būti pagrįsta objektyviais, lyties požiūriu neutraliais kriterijais.
Taip pat įmonės, kuriose dirba daugiau nei šimtas darbuotojų, kasmet turės viešai skelbti vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkį pagal pareigybių grupes. Mažesnėms įmonėms reikalavimai kiek švelnesni, tačiau jos taip pat turės užtikrinti, kad atlygio nustatymo tvarka būtų skaidri ir nediskriminacinė.
Svarbu paminėti ir tai, kad darbdaviai privalės kasmet informuoti darbuotojus apie jų teisę raštu gauti informaciją ne tik apie jų pačių darbo užmokestį, bet ir apie vidutinio darbo užmokesčio dydžius pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje. Didesnės įmonės taip pat bus įpareigotos skelbti informaciją apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkį.
Kas toliau?
Šiuo metu Direktyvos įgyvendinimo nuostatos Lietuvoje dar tik rengiamos, todėl detalūs reikalavimai, pavyzdžiui, kaip tiksliai bus viešinama informacija apie atlygius, dar nėra galutinai patvirtinti. Vis dėlto ekspertai sutaria, kad numatomi pokyčiai bus reikšmingi ir turės ilgalaikį poveikį.
Svarbu pabrėžti, kad ši Direktyva nėra vien formalus dokumentas – ji žymi žingsnį link didesnio pasitikėjimo ir atvirumo darbo santykiuose. Kai atlygio sistema tampa aiški ir pagrįsta objektyviais kriterijais, darbuotojai jaučiasi vertinami sąžiningai, o darbdaviai – užtikrintai, kad jų praktika atitinka įstatymus.