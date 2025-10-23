„Linas Agro“ grynasis pelnas Baltijos šalyse augo iki 19,4 mln. eurų

Tuo metu įmonių neaudituotos konsoliduotos pajamos Baltijos šalyse siekė 805 mln. eurų. Palyginti su ankstesniu laikotarpiu, kai pajamos siekė 826 mln. eurų, jos sumažėjo 3 proc.
Trąšų pardavimo apimtys tonomis Baltijos šalyse išaugo arti trečdalio, o augalų apsaugos priemonių ir mikroelementų pardavimų pajamos ūgtelėjo beveik dešimtadaliu.
Bendrovės teigimu, įmonių finansiniams rezultatams įtakos turėjo kryptį iš nuostolingo į pelningą pakeitęs verslas Latvijoje ir žymiai sumažinti nuostoliai Estijoje.
„Nemažai įtakos išaugusiems rezultatams turėjo „Linas Agro“ bendrovių veikla Latvijoje ir Estijoje: didėjo abiejų bendrovių pardavimo pajamos – 17 proc. Estijoje ir 16 proc. Latvijoje. Be to, Latvijoje mūsų veikla iš nuostolingos tapo pelninga, o Estijoje ankstesniais finansiniais metais buvusį daugiau negu 3,6 mln. eurų nuostolį pavyko sumažinti iki minimalaus“, – pranešime teigė „Linas Agro“ generalinis direktorius Jonas Bakšys.
Anot jo, 2024–2025 finansiniais metais sėkmingai vyko prekyba grūdais, taip pat pašarų komponentais, sojos rupiniais, aliejais.
„Praėjusiais finansiniais metais supirkome šiek tiek mažiau grūdų nei anksčiau, rapsų – 20 proc. mažiau, tiesa, jų kokybė ir aliejingumas buvo itin geri. Daugiausia supirktų bei realizuotų kviečių sudarė antros ir trečios klasės grūdai, ekstra kokybės kviečių pasiūla buvo nedidelė, iššūkių kilo dėl kviečių saiko svorio – t. y. smulkesnių grūdų“, – sakė bendrovės vadovas.