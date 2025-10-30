Dėl kontrabandinių balionių žalos sieks griežčiausios atsakomybės: Lietuvos oro uostai ketina inicijuoti bylą teisme

„Vyksta aktyvios konsultacijos dėl teisinių priemonių panaudojimo, siekiant apginti žalą patyrusių subjektų interesus ir patraukti atsakomybėn asmenis, atsakingus už neteisėtą veiklą, kuri trikdo skrydžius ir sukelia nepatogumą tūkstančiams keleivių“, – pranešime sakė LTOU Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas.
„Privalome aiškiai parodyti, kad bet kokie priešiški, nusikalstami bandymai trikdyti mūsų oro erdvę nebus toleruojami. Siekiame griežčiausios atsakomybės visiems, prisidėjusiems prie Lietuvos oro erdvės ir keleivių saugumo sutrikdymo“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
V. Kšano teigimu, vertinami tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Vilniaus ir Kauno oro uostai patyrė dėl uždarytos oro erdvės, kai virš jų skraidė kontrabandiniai balionai.
LTOU teigia dar tiksliai nenustačiusi, kiek nuostolių patyrė, tačiau balionai padarė „reikšmingą tiesioginę ir netiesioginę žalą valstybei, keleiviams, Lietuvos oro uostams, oro bendrovėms ir kitiems partneriams“.
Pasak V. Kšano, dėl tokių incidentų nukenčia šalies patrauklumas ir reputacija, keleiviai patiria nepatogumų, kyla papildomų kaštų.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų Lietuvoje keturiskart buvo laikinai uždarytas Vilniaus, o kartą – ir Kauno oro uostas.
Reaguodama į tai Lietuva, palikdamas kai kurias išimtis, uždarė pasienio punktus su Baltarusija bei siekia, jog Europos Komisija Minskui įvestų naujas sankcijas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!