  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įsivaizduokite – 50 kg krovinys 700 km/h greičiu: pilotas prakalbo apie košmarišką susidūrimą su balionu

2025-10-28 12:56
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 12:56

Savaitgalį dėl baltarusiškų balionų Lietuvoje buvo rimtai sutrikdytas orlaivių eismas – tūkstančiai keleivių susidūrė su dideliais nepatogumais, nes negalėjo išvykti arba parvykti, lėktuvai buvo nukreipiami į kitus oro uostus ar net šalis. Daugeliui gali kilti klausimas – kodėl gi tie balionai tokie pavojingi ir bijoma susidūrimo su jais?

Savaitgalį dėl baltarusiškų balionų Lietuvoje buvo rimtai sutrikdytas orlaivių eismas – tūkstančiai keleivių susidūrė su dideliais nepatogumais, nes negalėjo išvykti arba parvykti, lėktuvai buvo nukreipiami į kitus oro uostus ar net šalis. Daugeliui gali kilti klausimas – kodėl gi tie balionai tokie pavojingi ir bijoma susidūrimo su jais?

Nors balionas yra pripildytas už orą lengvesnėmis dujomis ir su savimi gabena nedidelį krovinį, gali atrodyti, kad viskas nėra ant tiek rimta. Vis dėlto, kontrabandiniai balionai gali gabenti kelių, keliolikos ar net keliasdešimties kilogramų krovinį.

Be to, kibernetinio saugumo, informacinių technologijų (IT) specialistas Marius Pareščius pabrėžė, kad nebūtinai jame gali būti kontrabanda, šiuo atveju, kaip daugumoje, cigaretės. Niekas nežino, mat vieną dieną kontrabandistai gali sugalvoti paleisti krovinį su kur kas rimtesniais dalykais – narkotikais, ginklais ar net sprogmenimis.

Kodėl jų susidūrimas su lėktuvu toks pavojingas?

Ilgametis pilotas Kęstutis Zagreckas atsako paprastai – net paprasčiausias paukštis yra didelė bėda aviacijoje, o susidūrimas su tokiu balionu galėtų atnešti labai liūdnų pasekmių.

„Yra trečiasis Niutono dėsnis, kurio mokomasi vidurinėje mokykloje, kad impulsas yra lygus masei, padaugintai iš greičio. Tai jeigu baliono masė būtų 50 kg., o lėktuvo greitis 700 km/h, tai jėga, su kuria tas krovinys atsitrenktų, būtų apie 3,5 tonos. Ar įsivaizduojate, kas būtų tam lėktuvui?“ – aiškina pilotas.

Tiesa, anot jo, niekas tiksliai negali pasakyti, kas nutiktų lėktuvui, nes labai priklauso, kokio svorio būtų krovinys bei į kurią lėktuvo dalį atsitrenktų.

„Niekas negali pasakyti, ar bus katastrofa, bet būtų labai didelis lėktuvo pažeidimas, priklausomai nuo to, kur atsitrenktų – ar į sparną, ar piloto kabiną, variklį ir pan.“ – sako jis.

Kitas dalykas, kurį pabrėžia K. Zagreckas, yra tai, jog tokiame dideliame orlaivyje, kaip keleivinis, iš anksto pastebėti ir išvengti baliono beveik neįmanoma. 

Anot jo, vidutinis lėktuvo greitis, kai jis skrenda ore, yra apie 750 km/h. Tuo metu, kai jis priartėja prie oro uosto, jo greitis sumažėja ir būna apie 450 km/h. Kai lėktuvas yra jau oro uosto prieigose jo greitis dar labiau sumažėja ir tūpiant greitis siekia apie 250 km/h greitį.

„Tai vis tiek yra dideli greičiai ir jeigu kalbėtume apie mažus lėktuvus, tai ten dar galima jį pamatyti, apskristi ir prasilenkti, tai nėra didelė problema, tačiau dideliems (keleiviniams) lėktuvams tai yra didžiulė problema“, – pabrėžia pilotas.

Net paukštis gali sukelti rimtą incidentą

K. Zagreckas nurodo, kad net ir žymiai mažesni bei lengvesni objektai gali sukelti rimtų incidentų. Štai pavyzdžiui didelė problema aviacijoje yra paukščiai, kurie saugiam orlaivių eismui taip pat kelia riziką.

„Net ir žvirblis gali skylutę pramušti, priklausomai nuo greičio. O jeigu būna didesnė žąsis ar antis, tai ji jau tikrai pažeidžia lėktuvą kapitaliai. 

Kiek man su kolegomis teko susidurti su tais paukščiais, tai būna toks smūgis, kad yra net ir garsas didelis, žinoma irgi priklauso, kur papuola tas paukštis“, – paaiškina jis.

Pilotas pateikia pavyzdį, kad jeigu žąsis ar antis sveria 5 kilogramus, tai padauginus iš lėktuvo greičio, būtų tas pats, kas į lėktuvą atsitrenktų objektas, sveriantis 360 kilogramų. 

„Tai jūs įsivaizduokite, tai yra irgi didelė jėga ir tai yra didžiulė problema. Paukščiai yra labai didelė problema visame pasaulyje. Tiesa, Vilniuje gal šiek tiek mažiau jų yra, todėl, kad nėra aplinkui jokių pelkių, kur gyventų paukščiai“, – ramina K. Zagreckas.

O
O
2025-10-28 13:34
Atsibodote su savo dirbtinai pučiama psichoze.Kurios tikslas provokuoti kaimynus ir sukelti Lietuvoje karą.Tie balionai jau daug metų skraido,tik valdant konservatoriams,jums buvo uždrausta apie juos net prasižioti.Yra dar internete pernai metų spalio mėnesio Šimonytės viešas pareiškimas,kad tie balionai jokios grėsmės Lietuvos saugumui nekelia.O dabar staiga jau kelti grėsmę pradėjo?Ar Ukrainai jau paskutinį kvapą išleidinėjant,iš savo užsienio šeimininkų valdžiagyviai gavo komandą,kaip malką,į karo ugnį,Lietuvą įmesti?Tai dabar ir ieškote preteksto karuiietuvoje sukelti?
aha nu
aha nu
2025-10-28 13:16
tai kyla klausimas nuo ko nukrito lėktuvas VLN krovininis
vakar tas pats straipsnis, tik
vakar tas pats straipsnis, tik
2025-10-28 13:25
greitis lėktuvo buvo 600 km/h, šiandien jau pakilo iki 700 km/h, o ryt, tikėkimės, pakils dar:)))
