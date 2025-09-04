Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sostinės švietimo tendencijos: per trejus metus beveik 5 tūkst. išaugo moksleivių skaičius

2025-09-04 11:50 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 11:50

Per trejus metus sostinės mokyklose besimokančių moksleivių skaičius išaugo beveik penkiais tūkstančiais, sako švietimo būklės apžvalgą atlikusio „Edu Vilnius“ vadovė Unė Kaunaitė. Iš jų, beveik trimis tūkstančiais padaugėjo užsieniečių moksleivių. 

Moksleiviai. ELTA / Josvydas Elinskas

0

„Matome demografines tendencijas, kurios keičiasi. Didžioji dalis mokinių ateina į gimnazines klases, o ikimokykliniame ugdyme ir pradiniame ugdyme matome stabilizaciją, ikimokykliniame netgi mažėjimą vaikų. Ateitį galime prognozuoti, kad po 5 metų situacija Vilniaus mieste turėtų stabilizuotis. Dabar pati didžiausia įtampa yra gimnazinėse klasėse“, – pristatydama sostinės švietimo tendencijas kalbėjo U. Kaunaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniaus miesto vicemero Vytauto Mitalo teigimu, siekiant atliepti augantį moksleivių skaičių, sostinėje numatomos naujų ugdymo įstaigų statybos.

„Pirmosios trys mokyklos bus pastatytos 2027 mokslo metų pradžiai. (...) Iš viso penkių naujų mokyklų ir keturių naujų darželių statybai yra skirta beveik 190 mln. eurų“, – žurnalistams teigė jis. 

Pasak U. Kaunaitės, Vilniaus mieste kasmet auga lietuvių kalba ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų dalis, ji sudaro 88 proc. 

Tuo metu mokyklose, prasidėjus karui Ukrainoje, tris kartus išaugo kitomis, ne lietuvių, lenkų ar rusų, kalbomis besimokančių moksleivių skaičius. Praėjusiais mokslo metai sostinėje mokėsi apie 3,5 tūkst. ukrainiečių. Pusė jų mokosi vienoje iš trijų ukrainiečių mokyklų. 

Daugėja privačiose mokyklose besimokančių moksleivių

Kalbėdama apie bendras švietimo tendencijas, U. Kaunaitė akcentavo, kad Vilniuje daugėja nevalstybinėse mokyklose besimokančių vaikų. Nuo 2018 m. šis skaičius išaugo 7,5 tūkst. arba 129 proc. 

Tuo metu savivaldybei priklausančius ir privačius darželius lankančių vaikų skaičius išlieka stabilus, atitinkamai 82 proc. ir 18 proc.

Trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų

Anot U. Kaunaitės, mokytojų populiacija Vilniuje ir toliau senėja, daugėja pedagogų, kuriems yra virš 50 metų. 

Duomenys rodo, kad savivaldybei pavaldžiose mokyklose dirba vyresni mokytojai nei nevalstybinėse ugdymo įstaigose. Ne privačiose mokyklose, vyresnių nei 50 metų pedagogų yra gerokai daugiau nei jaunesnių mokytojų.

Per pastaruosius trejus metus beveik trigubai sumažėjo trūkstamų pagalbos specialistų poreikis, 40 proc. sumažėjo mokytojų dalykininkų poreikis. Visgi, sostinėje šiuo metu labiausiai trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų.

Be to, pastebėta, jog auga korepetitorių paslaugomis besinaudojančių moksleivių dalis. Ypač didelis augimas matomas dešimtoje ir vienuoliktoje klasėse. 

