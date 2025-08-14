Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Motuzas sako, jog koaliciją veikiausiai bus siūloma formuoti su „Nemuno aušra“ ir valstiečiais

2025-08-14 20:24 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 20:24

Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas Remigijus Motuzas sako, jog partijos skyriai veikiausiai siūlys formuoti valdančiąją daugumą su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).

Prisiekia naujai išrinkti Seimo nariai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas Remigijus Motuzas sako, jog partijos skyriai veikiausiai siūlys formuoti valdančiąją daugumą su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).

6

„Pagal dabartinę situaciją, manau, kad iš tiesų jau yra per daug pasakyta, per daug padaryta, per daug yra to susierzinimo. Atsižvelgiant, kad mūsų regionų partijos skyriuose labiau populiari „Nemuno aušra“, tikėtina, kad mūsų rajonų, miestų skyriai siūlys (koalicijos – ELTA) variantą su „Nemuno aušra“ ir Valstiečių sąjunga“, – TV3 televizijai ketvirtadienį sakė parlamentaras. 

Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratų koalicijos derybinė grupė šią savaitę susitiko su „Nemuno aušros“, demokratų ir „valstiečių“ atstovais. 

LSDP garbės pirmininkas, europarlamentaras Vytenis Povilas Andriukaitis ketvirtadienį Eltai sakė, jog po šių susitikimų dėl koalicijos diskutuojanti derybinė grupė pateikė skyriams įvertinti keturias galimas naujos valdančiosios daugumos alternatyvas. Skyriai iki penktadienio vakaro turėjo pareikšti savo poziciją, kurią planuojama įvertinti sekmadienį vyksiančiame LSDP tarybos posėdyje.

Pasak vieno iš derybinėje grupėje dirbančių socialdemokratų, partiečiams pateikti keturi galimi koalicijos sudėties variantai. Pirmasis – išlaikant status quo, 86 mandatus Seime ir tęsiant darbus su „aušriečiais“ ir demokratais.

Antroji alternatyva – socialdemokratų koalicija su „Nemuno aušra“ ir „valstiečiais“. Tokiu atveju valdančiąją daugumą sudarytų 82 Seimo nariai.

Trečiasis scenarijus – socdemų, demokratų ir „valstiečių“ koalicija su 78 mandatais.

Paskutinis variantas – visų minėtų keturių frakcijų dauguma su 97 mandatais. 

Sprendimą dėl koalicijos sudėties socialdemokratai turėtų priimti sekmadienį.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo buvo pateikta I. Ruginienės kandidatūra į Vyriausybės vadovės postą.  

