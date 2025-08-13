Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratai prašys „Vardan Lietuvos“ tikslinti poziciją dėl darbo su „aušriečiais“

2025-08-13 21:35 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 21:35

Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas Remigijus Motuzas sako, kad koalicijos derybinė grupė prašys Demokratų „Vardan Lietuvos“ patikslinti trečiadienį paskelbtą poziciją, kuria partija atsisakė valdančiojoje daugumoje dirbti su „Nemuno aušra“.

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)

Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas Remigijus Motuzas sako, kad koalicijos derybinė grupė prašys Demokratų „Vardan Lietuvos“ patikslinti trečiadienį paskelbtą poziciją, kuria partija atsisakė valdančiojoje daugumoje dirbti su „Nemuno aušra“.

0

„Tik vakar vyko susitikimas su demokratų frakcijos atstovais, buvo pažymėta, kad „Nemuno aušra“ nėra raudona linija ir taip suprato mūsų derybinė grupė, kad galima derinti kai kuriuos dalykus – programinius ar kitus patikslintus dalykus“, – Eltai trečiadienį sakė R. Motuzas.

„Mes nutarėme, kad socialdemokratų partija ir frakcija, derybinė grupė išliks korektiška iki galo ir mes, kadangi buvo vakar pasakyta, kad (demokratai – ELTA) galėtų dirbti koalicijoje, dar kartą rytoj derybinė grupė patikslins (…) „Vardan Lietuvos“ poziciją“, – tikino jis.

R. Motuzas taip pat neatmetė, kad valdančiąją koaliciją galėtų sudaryti ir „valstiečiai“ su demokratais.

„Neatmetamas variantas „Vardan Lietuvos“ ir „valstiečių“ (koalicijoje – ELTA)“, – pažymėjo R. Motuzas.

„Kita vertus, turbūt išlieka tam tikrų problemų, kad ta Valstiečių ir žaliųjų sąjunga yra pakankamai marga, ten yra ne vien tik šeši partijos nariai, bet yra ir nepartiniai, ir Lenkų rinkimų akcijos atstovai išrinkti, (…) tai reikėtų patikslinti, ar jie turi vieningus programinius reikalavimus ir siekius. Dėl to derybinė grupė dar dirbs rytoj ir tikslins reikalavimus“, – pridūrė politikas.

„Patikslins, ar galioja tie susitarimai, kurie buvo pirmajame (derybų – ELTA) etape, vakar, nes mačiau ir spaudoje, kad „Vardan Lietuvos“ principinių (priekaištų – ELTA) neturi darbui su „Nemuno aušra“, bet reikėtų patikslinti (…) jų apsisprendimą“, – aiškino R. Motuzas.

Demokratų teigimu, „Nemuno aušros“ partija yra politinė jėga, kuri „politinį kapitalą krovėsi antisemitiniais pasisakymais, skleisdama sąmokslo teorijas, atvirai meluodama ir gyventojams pateikdama iškraipytus faktus, skaičius ir niekuo neparemtas nuomones“.

ELTA primena, kad tęsiant diskusijas dėl galimos koalicijos sudėties, šią savaitę socialdemokratai susitiko su „aušriečių“, demokratų ir „valstiečių“ atstovais

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

