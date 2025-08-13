Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Andriukaitis rėžė: demokratai galvoja, kad derybos yra „Bėdų turgus“

2025-08-13 20:29 / šaltinis: BNS
2025-08-13 20:29

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas ir derybinės grupės narys Vytenis Povilas Andriukaitis sako, kad demokratai savo pareiškimais bando „pakelti savo kainą" derybose dėl dalyvavimo koalicijoje.

Vytenis Andriukaitis (Fotodiena/Arnas Strumila)

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas ir derybinės grupės narys Vytenis Povilas Andriukaitis sako, kad demokratai savo pareiškimais bando „pakelti savo kainą“ derybose dėl dalyvavimo koalicijoje.

0

Taip jis kalbėjo Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ trečiadienį pareiškus nebegalint dirbti su „Nemuno aušra“.

„Bėdų turguje“ jeigu nori, kad kaina būtų, tai sukelk didesnę bėdą, tada daugiau gailesčio. Tai jeigu Demokratų partija galvoja, kad tai yra „Bėdų turgus“ ir kad tais pareiškimais galima pakelti savo kainą, tai mes tik šypsomės, nes vis tiek, vienaip ar kitaip, nuo to, pirma, jų mandatų skaičius Seime nepadidėjo, antra, didelė dalis jų žmonių mato, kad dirbti koalicijoje jiems buvo labai smagu“, – BNS sakė V. P. Andriukaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį socialdemokratų frakcijai Seime buvo pristatyta visa derybų su demokratais, „aušriečiais“ ir šiuo metu koalicijai nepriklausančia Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) eiga.

Pasak V. P. Andriukaičio, nepaisant demokratų paskelbto nenoro tęsti bendradarbiavimo su „aušriečiais“, socialdemokratų partijos skyriams pateikti keturi galimi koalicijos scenarijai.

Pirmasis scenarijus – dabartinė LSDP, „Nemuno aušros“ ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ koalicija, tačiau būtų diskutuojama, kam atitenka Seimo pirmininko postas, kurį dabar užima demokratų lyderis Saulius Skvernelis.

Antrasis scenarijus – LSDP, „Nemuno aušros“ ir LVŽS koalicija.

Trečiasis skyriams pateiktas scenarijus – socialdemokratai, demokratai ir „valstiečiai“.

Ketvirtasis scenarijus – į koaliciją kviečiamos visos trys partijos, su kuriomis socialdemokratai vykdė derybas.

„Iki penktadienio vakaro mes laukiame visų skyrių nuomonės, (...) kadangi tai yra neišpasakytai svarbus momentas. Mes nedarysime taip, kaip daryta anksčiau, kad du ar trys susitaria, o po to ten visi choru pakėlė rankas, taip nebus“, – kalbėjo V. P. Andriukaitis.

„Kaip skyriai palaimins tuos keturis scenarijus, mes pagal juos turėsime gaires, kaip vadovautis. O jeigu jau tie scenarijai, kaip sakyt, nebus realizuoti, tai tada bus matyti, koks gi scenarijus pagaliau surenka pakankamą daugumą ir garantuoja pakankamą balsų daugumą parlamente“, – teigė jis.

Galutinį sprendimą dėl koalicijos sudėties priims LSDP taryba, kuri turėtų posėdžiauti sekmadienį.

V. P. Andriukaičio žiniomis, demokratų valdyboje nuomonės dėl likimo koalicijoje pasiskirstė apylygiai.

„Manau, kad tie pareiškimai, ko gero, gali būti daromi tiktai dėl viešųjų ryšių akcijų, nes aš puikiai žinau, kiek jų žmonių norėtų dirbti valdančiojoje daugumoje“, – teigia socialdemokratas.

Pasak derybinės grupės nario, visos partijos, su kuriomis susitiko socialdemokratai, teigiamai vertina kandidatę vadovauti Vyriausybei Ingą Ruginienę, sutinka, kad nereikia pradėti visko „nuo balto lapo“, tad dabartinė Vyriausybės programa būtų tikslinama ir papildoma, o ne rašoma nauja.

BNS rašė, kad derybas dėl koalicijos socialdemokratai vykdo praėjusią savaitę atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.

Demokratai pabrėžia, kad pernai rudenį jų ir socialdemokratų sudaryta koalicija su „Nemuno aušra“ buvo klaida ir jie nebegali dirbti su šia politine jėga.

Tuo metu „Nemuno aušra“ netiesiogiai pavadino demokratus skaldančia jėga, o partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius BNS teigė, kad LSDP dabar turi pasirinkti, su kuo tęsti darbą – demokratais ar „aušriečiais“.

Savo ruožtu LVŽS lyderis Aurelijus Veryga trečiadienį sako iš socialdemokratų išgirdęs, jog valdančiąją daugumą formuojanti politinė jėga matytų koalicijoje ir „valstiečius“, o pati LVŽS neturi raudonųjų linijų, su kuriomis partijomis norėtų ar nenorėtų dirbti koalicijoje.

Į viršų