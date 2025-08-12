„Nemuno aušra“ ir „Vardan Lietuvos“ nebenori dirbti kartu? Socialdemokratai kvies kalbėtis „valstiečius“

„Deja, abu koalicijos partneriai išsakė daug priekaištų vieni kitiems ir brėžė „raudonas linijas“ galimam jų tarpusavio bendradarbiavimui, jei būtų stengiamasi išlaikyti esamą koaliciją. Mes laikėmės nuostatos, kad reikia išsaugoti dabartinę koaliciją, tačiau partnerių užbrėžtos ribos rodo, kad susitarti darosi vis sunkiau – ypač tada, kai kalba pakrypsta apie postus ir pareigas. Nors nemaža dalis koalicijos partnerių narių, regis, norėtų tęsti bendrą darbą, lyderių ambicijos tam trukdo“, – rašoma LSDP derybinės grupės laiške partiečiams, su kuriuo susipažino ir ELTA.
„Abi partijos pareiškė, kad nesant sutarimo, vietoje vienos iš jų sutiktų prie derybų stalo matyti LVŽS. Dėl šios priežasties mūsų derybinė grupė nusprendė pradėti pokalbius ir su Aurelijaus Verygos vadovaujama LVŽS. Tai nereiškia, kad trenkiame durimis ar jau priėmėme galutinį sprendimą dėl šios koalicijos ateities“, – nurodoma kreipimesi.
