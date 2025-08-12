Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Nemuno aušra“ ir „Vardan Lietuvos“ nebenori dirbti kartu? Socialdemokratai kvies kalbėtis „valstiečius“

2025-08-12 19:17 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 19:17

Tęsiantis deryboms dėl naujų koalicijos rėmų, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybinė grupė išplatino laišką partiečiams, kuriame tvirtina, kad „Nemuno aušros“ ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai brėžia vieni kitiems raudonąsias linija dėl bendro darbo. Laiške, kurį matė ir ELTA, nurodoma, kad dėl dabartinių valdančiosios daugumos partnerių nesutarimų nutarta į diskusijas įtraukti ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS).

Remigijus Žemaitaitis, Saulius Skvernelis (tv3.lt koliažas)

Tęsiantis deryboms dėl naujų koalicijos rėmų, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybinė grupė išplatino laišką partiečiams, kuriame tvirtina, kad „Nemuno aušros“ ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai brėžia vieni kitiems raudonąsias linija dėl bendro darbo. Laiške, kurį matė ir ELTA, nurodoma, kad dėl dabartinių valdančiosios daugumos partnerių nesutarimų nutarta į diskusijas įtraukti ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS).

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Deja, abu koalicijos partneriai išsakė daug priekaištų vieni kitiems ir brėžė „raudonas linijas“ galimam jų tarpusavio bendradarbiavimui, jei būtų stengiamasi išlaikyti esamą koaliciją. Mes laikėmės nuostatos, kad reikia išsaugoti dabartinę koaliciją, tačiau partnerių užbrėžtos ribos rodo, kad susitarti darosi vis sunkiau – ypač tada, kai kalba pakrypsta apie postus ir pareigas. Nors nemaža dalis koalicijos partnerių narių, regis, norėtų tęsti bendrą darbą, lyderių ambicijos tam trukdo“, – rašoma LSDP derybinės grupės laiške partiečiams, su kuriuo susipažino ir ELTA.

„Abi partijos pareiškė, kad nesant sutarimo, vietoje vienos iš jų sutiktų prie derybų stalo matyti LVŽS. Dėl šios priežasties mūsų derybinė grupė nusprendė pradėti pokalbius ir su Aurelijaus Verygos vadovaujama LVŽS. Tai nereiškia, kad trenkiame durimis ar jau priėmėme galutinį sprendimą dėl šios koalicijos ateities“, – nurodoma kreipimesi.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Saulius Skvernelis, Remigijus Žemaitaitis, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Veryga nenori tapti įrankiu kovoje tarp Skvernelio ir Žemaitaičio: „Nėra mūsų darbas“ (10)
Mindaugas Sinkevičius, Saulius Skvernelis (tv3.lt fotomontažas)
Skvernelio retorika užkirs kelią likti koalicijoje? Sinkevičius: „Pasimatuosime temperatūrą susitikę“ (43)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų