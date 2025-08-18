Dončičius grįžta į rikiuotę prieš dvikovą su britais

Slovėnijos rinktinės lyderis jau kitose rungtynėse ruošiasi sugrįžti ant parketo ir stos į kovą su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Akistata įvyks antradienį. Slovėnai žais savo sirgalių akivaizdoje.
Prieš patirdamas traumą krepšininkas mače su latviais spėjo sužaisti 20 minučių ir pelnė 26 taškus, atkovojo 4 atšokusius, perėmė 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei blokavo metimą.
