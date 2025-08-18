Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Dončičius grįžta į rikiuotę prieš dvikovą su britais

2025-08-18 21:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 21:20

Luka Dončičius rungtynėse prieš Latvijos rinktinę susižeidė kelį, tačiau vėliau paaiškėjo, kad trauma nėra sunki.

Luka Dončičius | Scanpix nuotr.

Luka Dončičius rungtynėse prieš Latvijos rinktinę susižeidė kelį, tačiau vėliau paaiškėjo, kad trauma nėra sunki.

0

Slovėnijos rinktinės lyderis jau kitose rungtynėse ruošiasi sugrįžti ant parketo ir stos į kovą su Didžiosios Britanijos krepšininkais.

Akistata įvyks antradienį. Slovėnai žais savo sirgalių akivaizdoje.

Prieš patirdamas traumą krepšininkas mače su latviais spėjo sužaisti 20 minučių ir pelnė 26 taškus, atkovojo 4 atšokusius, perėmė 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei blokavo metimą.

