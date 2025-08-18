Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Jadono Sancho ateitis miglota: futbolininkas atmeta kitų klubų pasiūlymus

2025-08-18 22:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 22:23

Jadonas Sancho ir toliau neskuba palikti „Manchester United“ komandos.

Jadonas Sancho | Scanpix nuotr.

Jadonas Sancho ir toliau neskuba palikti „Manchester United“ komandos.

REKLAMA
0

Pranešama, jog anglas šiuo metu nepriima „Roma“ pateikto pasiūlymo. Nors „Manchester United“ jau sutiko su 20 mln. svarų sterlingų pasiūlymu, J. Sancho ir „Roma“ nesusitarė dėl asmeninių kontrakto sąlygų.

Tuo tarpu derybos su „Besiktas“ net nebuvo pradėtos – puolėjas nenori svarstyti galimybės persikelti į Turkiją bent jau iki rugsėjo pradžios. J. Sancho atstovai patvirtino, jog šiuo metu nėra jokių konkrečių kontaktų su Turkijos klubu, o pats žaidėjas laukia kitų rinkos sprendimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokia situacija paliko J. Sancho nežinioje – nors „Manchester United“ pasiruošusi parduoti žaidėją, sprendimas dėl naujos komandos gali užtrukti iki paskutinių perėjimo lango dienų. Pats futbolininkas anksčiau norėjo sugrįžti į „Borussia“, tačiau Vokietijos komanda taip ir nepateikė konkretaus pasiūlymo.

Praėjusį sezoną J. Sancho buvo paskolintas „Chelsea“ klubui, kur sužaidė 24 rungtynes ir pelnė 5 įvarčius „Premier“ lygoje. Tiesa, ilgalaikio pasitikėjimo trenerių štabas jam nesuteikė, o sezono pabaigoje Londono ekipai atsisakius išpirkti sutartį, žaidėjas grįžo į „Manchester United“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų