Jadono Sancho ateitis miglota: futbolininkas atmeta kitų klubų pasiūlymus

Pranešama, jog anglas šiuo metu nepriima „Roma“ pateikto pasiūlymo. Nors „Manchester United“ jau sutiko su 20 mln. svarų sterlingų pasiūlymu, J. Sancho ir „Roma“ nesusitarė dėl asmeninių kontrakto sąlygų.
Tuo tarpu derybos su „Besiktas“ net nebuvo pradėtos – puolėjas nenori svarstyti galimybės persikelti į Turkiją bent jau iki rugsėjo pradžios. J. Sancho atstovai patvirtino, jog šiuo metu nėra jokių konkrečių kontaktų su Turkijos klubu, o pats žaidėjas laukia kitų rinkos sprendimų.
Tokia situacija paliko J. Sancho nežinioje – nors „Manchester United“ pasiruošusi parduoti žaidėją, sprendimas dėl naujos komandos gali užtrukti iki paskutinių perėjimo lango dienų. Pats futbolininkas anksčiau norėjo sugrįžti į „Borussia“, tačiau Vokietijos komanda taip ir nepateikė konkretaus pasiūlymo.
Praėjusį sezoną J. Sancho buvo paskolintas „Chelsea“ klubui, kur sužaidė 24 rungtynes ir pelnė 5 įvarčius „Premier“ lygoje. Tiesa, ilgalaikio pasitikėjimo trenerių štabas jam nesuteikė, o sezono pabaigoje Londono ekipai atsisakius išpirkti sutartį, žaidėjas grįžo į „Manchester United“.
