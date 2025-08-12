Šiuos kepsnelius vadina karališkais: paragavę įvertins visa šeima

Reikės: 4 kiaulienos nugarinės pjausniai; druskos pagal skonį; žiupsnis pipirų; 1 a. š. persilado prieskonių; 1 skiltelė česnako; 1 kiaušinis; 2 v. š. miltų; 4 v. š. džiūvėsėlių; aliejaus, kepimui.
Padažui: 2 saujos voveraičių; 1 svogūnas; 200 ml grietinėlės; šiek tiek kukurūzų miltų; žiupsnis druskos; žiupsnis pipirų; 1 a. š. Sviestelio prieskonių; 1 v. š. sviesto; krapų; svogūnų laiškų.
Kiaulienos kepsnio su voveraičių padažu receptas
Nugarinės pjausnius pabarstome prieskoniais, smulkintu česnaku. Apvoliojame miltuose, merkiame į kiaušinio plakinį, po to į džiūvėsius.
Kepame gerai įkaitintame aliejuje iš abiejų pusių, kol kepsnys gražiai apskrus ir iškeps.
Kitoje keptuvėje ištirpiname sviestą. Sudedame voveraites ir pakepiname keletą min. Suberiame smulkintą svogūną. Pakepiname, kol šis gražiai apskrus.
Pabarstome druska, pipirais, prieskoniais ir kukurūzų miltais. Gerai išmaišome. Supilame grietinėlę ir pakaitiname, kol padažas sutirštės. Pabarstome smulkintais žalumynais.
Patiekiame su šviežiomis, virtomis bulvėmis, agurkais ir pomidorais.