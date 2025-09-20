Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Olympiacos“ akiratyje – dar vienas gynėjas iš NBA

2025-09-20 19:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-20 19:14

Pirėjo „Olympiacos“ ekipa dairosi, kas galėtų papildyti gynėjų grandį po Keenano Evanso traumos.

D.Bantonas gali keltis į OLY (Scanpix nuotr.)

0

Graikijos žiniasklaida skelbia, kad 36 metų 196 cm ūgio Nickas Calathesas gali papildyti OLY, kadangi nors ir turi sutartį su Monako „AS Monaco“, šiai komandai yra nereikalingas ir jam ieškomas kitas klubas.

Ketvirtadienį buvo pranešta, kad „Olympiacos“ vilioja ilgametį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėją Monte Morrisą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

N.Calathesas Eurolygoje praėjusiame sezone per 18 minučių įmesdavo 3,7 taško, atkovodavo 2,2 kamuolio, atlikdavo 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 4,5 naudingumo balo.

Dabar Graikijos žiniasklaida skelbia, kad OLY domisi ir 25 metų 203 cm ūgio Delano Bantono paslaugomis. Amerikietis nuo 2021 metų žaidė NBA.

Praėjusiame sezone su Portlando „Trail Blazers“ apranga fiksavo 8,3 taško, 2 atkovotų kamuolių ir 2,4 rezultatyvaus perdavimo vidurkius per 17 minučių.

