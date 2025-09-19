Jose Mourinho atskleidė, kodėl „Fenerbahče“ etapą laiko klaida

„Grįžimas man yra proga vadovauti vienam iš prestižiškiausių klubų pasaulyje. Per savo karjerą dirbau su didelėmis komandomis daugelyje šalių ir sukaupiau didžiulę patirtį,“ – pažymėjo J. Mourinho kalbėdamas Lisabonoje.
Strategas neslėpė, kad per ilgą karjerą ne visuomet rinkosi teisingai. Jis sukėlė daug kalbų savo karjeros etapą Turkijoje pavadindamas klaida.
„Be abejo, kartais priėmiau neteisingų sprendimų. Vienas jų – pradėti darbą „Fenerbahče“. Ta kultūra man buvo svetima, o futbolo lygis – ne tas, kokio tikėjausi. Vis dėlto iki paskutinės dienos dirbau iš visų jėgų,“ – atvirai pasakojo patyręs portugalas.
Tai pirmas kartas, kai J. Mourinho tokia atvira forma įvertino savo sprendimą pradėti darbą Turkijos klube. Pastarąjį sezoną Stambulo grandas išgyveno nestabilumą – pats treneris atkreipė dėmesį į sudėties balansą, klubo organizacinius trūkumus ir per žemą lygį, kuris neatitiko jo lūkesčių.
