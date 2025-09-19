Kalendorius
Jose Mourinho atskleidė, kodėl „Fenerbahče“ etapą laiko klaida

2025-09-19 12:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 12:29

Jose Mourinho viešai pripažino, kad sugrįžimas į „Benfica“ jam yra galimybė vėl dirbti viename prestižiškiausių klubų pasaulyje.

Jose Mourinho | Scanpix nuotr.

„Grįžimas man yra proga vadovauti vienam iš prestižiškiausių klubų pasaulyje. Per savo karjerą dirbau su didelėmis komandomis daugelyje šalių ir sukaupiau didžiulę patirtį,“ – pažymėjo J. Mourinho kalbėdamas Lisabonoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Strategas neslėpė, kad per ilgą karjerą ne visuomet rinkosi teisingai. Jis sukėlė daug kalbų savo karjeros etapą Turkijoje pavadindamas klaida.

„Be abejo, kartais priėmiau neteisingų sprendimų. Vienas jų – pradėti darbą „Fenerbahče“. Ta kultūra man buvo svetima, o futbolo lygis – ne tas, kokio tikėjausi. Vis dėlto iki paskutinės dienos dirbau iš visų jėgų,“ – atvirai pasakojo patyręs portugalas.

Tai pirmas kartas, kai J. Mourinho tokia atvira forma įvertino savo sprendimą pradėti darbą Turkijos klube. Pastarąjį sezoną Stambulo grandas išgyveno nestabilumą – pats treneris atkreipė dėmesį į sudėties balansą, klubo organizacinius trūkumus ir per žemą lygį, kuris neatitiko jo lūkesčių.

