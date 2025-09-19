Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Penktas kėlinys“: „Žalgirio“ privalumai ir trūkumai, D-Mo potenciali stotelė bei LKL startas

2025-09-19 12:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-19 12:20

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

„Penktojo kėlinio" laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

0

Laidoje kalbėta apie Donato Motiejūno potencialą karjeros stotelę, Lietuvos rinktinės pakilimą FIBA reitinge, Lietuvos krepšinio lygos (LKL) startą ir Kauno „Žalgirio“ pasirengimą.

00:00 – D-Mo potenciali stotelė

05:08 – ačiū skaitytojams

08:35 – pakilimas FIBA reitinge

12:12 – T.Pačėso pasisakymai

18:09 – „Kibirkštis“ priartėjo prie Eurolygos

22:17 – LKL spaudos konferencija ir KMT

28:30 – „Žalgirio“ privalumai ir trūkumai

42:50 – „Ryto“ žaidimas

47:31 – įdomesnis nei pernai „Lietkabelis“

52:48 – abejones keliantis „Neptūno“ legionierius

59:55 – įdomūs „Juventus“ lietuviai

1:03:40 – „Šiaulių“ trūkumai ir C.Reddishas

1:11:50 – „Jovana“ ir „Reddit“

1:14:40 – „Gargždai“ ir „Nevėžis“

1:21:35 – spėjimai

