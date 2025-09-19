„Penktas kėlinys“: „Žalgirio“ privalumai ir trūkumai, D-Mo potenciali stotelė bei LKL startas

Laidoje kalbėta apie Donato Motiejūno potencialą karjeros stotelę, Lietuvos rinktinės pakilimą FIBA reitinge, Lietuvos krepšinio lygos (LKL) startą ir Kauno „Žalgirio“ pasirengimą.
00:00 – D-Mo potenciali stotelė
05:08 – ačiū skaitytojams
08:35 – pakilimas FIBA reitinge
12:12 – T.Pačėso pasisakymai
18:09 – „Kibirkštis“ priartėjo prie Eurolygos
22:17 – LKL spaudos konferencija ir KMT
28:30 – „Žalgirio“ privalumai ir trūkumai
42:50 – „Ryto“ žaidimas
47:31 – įdomesnis nei pernai „Lietkabelis“
52:48 – abejones keliantis „Neptūno“ legionierius
59:55 – įdomūs „Juventus“ lietuviai
1:03:40 – „Šiaulių“ trūkumai ir C.Reddishas
1:11:50 – „Jovana“ ir „Reddit“
1:14:40 – „Gargždai“ ir „Nevėžis“
1:21:35 – spėjimai
