Italijos moterų teniso rinktinė pusfinalyje išgyveno trilerį prieš Ukrainą

Pirmajame vienetų susitikime ukrainietė Marta Kostiuk (WTA-26) be didesnio vargo 6:2, 6:3 nugalėjo Elisabettą Cocciaretto (WTA-91). Italė per visą mačą neturėjo nė vieno „break pointo“ ir pralaimėjo 4 savo padavimų serijas.
Italijos rinktinę gelbėti teko lyderei Jasminei Paolini (WTA-8). Ji 3:6, 6:4, 6:4 išplėšė pergalę prieš Eliną Svitoliną (WTA-13).
Pirmajame sete ukrainietė laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir nesuteikė italei „break pointų“. Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtoms varžovės padavimų serijomis. Vėliau E. Svitolina perėmė iniciatyvą (2:4) ir Ukrainos rinktinė buvo per 2 geimus nuo finalo, bet J. Paolini tuomet surengė spurtą 4:0 ir laimėjo setą.
E. Svitolina trečiojo seto pradžioje nerealizavo net 5 „break pointų“, vėliau pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsiliko 4:1. Ukrainietė dar buvo išlyginusi rezultatą (4:4), bet devintajame geime „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją ir palūžo.
Dvejetuose J. Paolini su veterane Sara Errani užtikrintai 6:2, 6:3 nugalėjo M. Kostiuk ir Lyudmylą Kičenok. Ukrainietės antrajame sete buvo išsiveržusios į priekį (3:1), bet vėliau mačą baigė 5 pralaimėtais geimais iš eilės.
Kitame pusfinalyje šeštadienį susitiks JAV ir Didžiosios Britanijos rinktinės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!