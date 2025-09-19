Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Italijos moterų teniso rinktinė pusfinalyje išgyveno trilerį prieš Ukrainą

2025-09-19 22:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 22:38

Šendžene (Kinija) tęsiasi Billie Jean King taurės finalų savaitė. Penktadienį pirmajame pusfinalyje titulą ginanti Italijos rinktinė 2-1 išvargo pergalę prieš ukrainietes, kurios pirmą kartą istorijoje nukeliavo taip toli.

Jasmine Paolini | Scanpix nuotr.

Šendžene (Kinija) tęsiasi Billie Jean King taurės finalų savaitė. Penktadienį pirmajame pusfinalyje titulą ginanti Italijos rinktinė 2-1 išvargo pergalę prieš ukrainietes, kurios pirmą kartą istorijoje nukeliavo taip toli.

REKLAMA
0

Pirmajame vienetų susitikime ukrainietė Marta Kostiuk (WTA-26) be didesnio vargo 6:2, 6:3 nugalėjo Elisabettą Cocciaretto (WTA-91). Italė per visą mačą neturėjo nė vieno „break pointo“ ir pralaimėjo 4 savo padavimų serijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italijos rinktinę gelbėti teko lyderei Jasminei Paolini (WTA-8). Ji 3:6, 6:4, 6:4 išplėšė pergalę prieš Eliną Svitoliną (WTA-13).

REKLAMA
REKLAMA

Pirmajame sete ukrainietė laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir nesuteikė italei „break pointų“. Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtoms varžovės padavimų serijomis. Vėliau E. Svitolina perėmė iniciatyvą (2:4) ir Ukrainos rinktinė buvo per 2 geimus nuo finalo, bet J. Paolini tuomet surengė spurtą 4:0 ir laimėjo setą.

REKLAMA

E. Svitolina trečiojo seto pradžioje nerealizavo net 5 „break pointų“, vėliau pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsiliko 4:1. Ukrainietė dar buvo išlyginusi rezultatą (4:4), bet devintajame geime „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją ir palūžo.

Dvejetuose J. Paolini su veterane Sara Errani užtikrintai 6:2, 6:3 nugalėjo M. Kostiuk ir Lyudmylą Kičenok. Ukrainietės antrajame sete buvo išsiveržusios į priekį (3:1), bet vėliau mačą baigė 5 pralaimėtais geimais iš eilės.

Kitame pusfinalyje šeštadienį susitiks JAV ir Didžiosios Britanijos rinktinės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų