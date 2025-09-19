Pergalingame mače – dviženklis AEK lietuvių rezultatyvumas

L.Lekavičius per 18 minučių pelnė 11 taškų (1/1 dvit., 1/4 trit., 6/6 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvių perdavimą, išprovokavo 6 pražangas, sykį suklydo, 3 kartus prasižengė ir surinko 13 naudingumo balų.
M.Kuzminskas per 20 minučių pelnė 10 taškų (2/3 dvit., 0/2 trit., 6/7 baud.), atkovojo 2 ir perėmė kamuolį, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 5 pražangas, sykį suklydo, 2 kartus prasižengė bei surinko 16 naudingumo balų.
Nugalėtojams Marko Pecarskis įmetė 15 taškų (4 atk. kam.), pralaimėjusiems Olivier Nkamhoua įmetė 25 (7/11 dvit., 2/6 trit.).
