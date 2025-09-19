Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Mykolo Aleknos konkurentas pasaulio čempionate Tokijuje viliasi, kad lietus padės įveikti favoritus

2025-09-19 22:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 22:21

Vienas iš Mykolo Aleknos konkurentų 33-ejų austras Lukasas Weisshaidingeris, nepaisant skambių pasiekimų, prieš startą pasaulio čempionate Tokijuje (Japonija) nėra minimas tarp realiausių pretendentų į medalius.

Lukasas Weisshaidingeris | Scanpix nuotr.

Vienas iš Mykolo Aleknos konkurentų 33-ejų austras Lukasas Weisshaidingeris, nepaisant skambių pasiekimų, prieš startą pasaulio čempionate Tokijuje (Japonija) nėra minimas tarp realiausių pretendentų į medalius.

0

L. Weisshaidingeris šiemet teturi 30-ą rezultatą pasaulyje (67,03 m) ir supranta, kad įprastomis aplinkybėmis jam bus sunku pasipriešinti favoritams. Visgi, atsiradus papildomam nežinomajam – prastam orui ir lietui – austro šansai galėtų išaugti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šio sezono rezultatai nebuvo patys geriausi ir nepridėjo man pasitikėjimo savo jėgomis. Matant, kas nesiseka, šiek tiek pakoregavome treniruočių procesą. Žinau, ką sugebu, bet galbūt šį kartą man reikia ir papildomo – lietaus – faktoriaus“, – „Laola1“ sakė L. Weisshaidingeris.

Tiesa, austro treneris Gregoras Hogleris čia pat priminė, kad 2021 m. Tokijo olimpiados finale lietus visišku chaosu pavertė moterų disko metimo finalą. Tąkart ne viena sportininkė paslydo ir neišsilaikė sektoriuje ir net keliolikos žmonių pastangos išvalyti sektorių buvo bergždžios.

„Lietus – gerai, bet jo neturi būti tiek daug, kad sektoriuje būtų stovinčio vandens. Niekur kitur nesu matęs tokio lygaus sektoriaus paviršiaus kaip Tokijuje“, – teigė G. Hogleris.

L. Weisshaidingeris pažymėjo, kad pasirinks tą diską, kuris labiausiai tiks tą dieną būsimoms oro sąlygoms.

„Kai reikia varžytis per lietų, sunkiausia būna išvengti to, kad vanduo nepatektų tarp pirštų ir disko. Tokiu atveju diskas tampa labai slidus ir gerai atlikti metimą tampa itin sudėtinga“, – teigė austras.

Pernai L. Weisshaidingeris kiek netikėtai tapo Europos vicečempionu. Jis taip yra 2018 m. Europos čempionato, 2019 m. pasaulio čempionato ir 2021 m. olimpiados bronzos medalininkas. Jo karjeros rekordas nuo 2023 m. yra 70,68 m.

