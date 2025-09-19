Olimpinė ieties metimo čempionė nesulaikė ašarų ir atsiprašė sirgalių

Dabartinė pasaulio ir olimpinė ieties metimo čempionė Haruka Kitaguchi užėmė vos 14-ą vietą (60,38) ir buvo per 60 cm nuo finalo. Nors stadione sportininkės veidą ilgai puošė šypsena, užkulisiuose viršų paėmė ašaros.
„Buvau labai laiminga, matydama tiek daug sirgalių stadione ir apgailestauju dėl to, kad negalėjau šiandien toliau numesti ieties. Įsibėgėjimas buvo neblogas, bet iš techninės pusės metimai nebuvo idealūs. Žinau, kad buvau pajėgi numesti ietį šiek tiek toliau, todėl esu nusivylusi ir noriu atsiprašyti“, – sakė H. Kitaguchi.
Haruka Kitaguchi, Unexpectedly Eliminated in Qualifiers, Breaks Down in Tears Due to Major Impact from Right Elbow Injury in June
Japonė pažymėjo, kad šiame sezone ją stabdė traumos, dėl kurių ji nespėjo įgyti optimalios sportinės formos.
„Šis sezonas buvo labai sunkus, mane vis stabdė traumos... Kaip bebūtų, aš esu labai dėkinga Japonijos fanams, kurie mane šį vakarą taip stipriai palaikė. Aš to niekada nepamiršiu“, – pridėjo japonė.
