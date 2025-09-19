Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Olimpinė ieties metimo čempionė nesulaikė ašarų ir atsiprašė sirgalių

2025-09-19 21:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 21:44

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate netikėtai dužo didžiausia šeimininkų viltis.

Haruka Kitaguchi | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate netikėtai dužo didžiausia šeimininkų viltis.

REKLAMA
1

Dabartinė pasaulio ir olimpinė ieties metimo čempionė Haruka Kitaguchi užėmė vos 14-ą vietą (60,38) ir buvo per 60 cm nuo finalo. Nors stadione sportininkės veidą ilgai puošė šypsena, užkulisiuose viršų paėmė ašaros.

„Buvau labai laiminga, matydama tiek daug sirgalių stadione ir apgailestauju dėl to, kad negalėjau šiandien toliau numesti ieties. Įsibėgėjimas buvo neblogas, bet iš techninės pusės metimai nebuvo idealūs. Žinau, kad buvau pajėgi numesti ietį šiek tiek toliau, todėl esu nusivylusi ir noriu atsiprašyti“, – sakė H. Kitaguchi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Haruka Kitaguchi, Unexpectedly Eliminated in Qualifiers, Breaks Down in Tears Due to Major Impact from Right Elbow Injury in June
by u/ZaBlancJake in trackandfield

REKLAMA
REKLAMA

Japonė pažymėjo, kad šiame sezone ją stabdė traumos, dėl kurių ji nespėjo įgyti optimalios sportinės formos.

„Šis sezonas buvo labai sunkus, mane vis stabdė traumos... Kaip bebūtų, aš esu labai dėkinga Japonijos fanams, kurie mane šį vakarą taip stipriai palaikė. Aš to niekada nepamiršiu“, – pridėjo japonė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų