Pasaulio čempionate debiutavusi Juškevičiūtė: „Kai viskas per 4 valandas pasibaigė, tai atrodo, kad nepervargau“

100 m barjerinio bėgimo rungtyje sezono rekordą (13,03 sek.) pasiekusi lietuvė finišavo antra. Netrukus laukė šuolio į aukštį rungtis, kurioje lengvaatletė peršoko 1.62 m ir po dviejų rungčių rikiavosi 19-oje vietoje. Bendroje įskaitoje palypėti leido rutulio stūmimo rungtis, kadangi B. Juškevičiūtė įrankį nustūmė 14.17 m (14.17-14.09-13.86) ir pakilo į 15-ą vietą. Sesijos pabaigoje laukė startas greičiausiame 200 m bėgime. Distanciją per 23,80 sek. įveikusi sportininkė šioje rungtyje finišavo penkta, o pirmos dienos pasirodymą užbaigė 16-a.
„Ir nieko, ir nelabai, bet daugiakovė tokia rungtis. Pradžia gera, barjerinis bėgimas buvo greitas, bet kartais, kai barjerinis bėgimas būna greitesnis, tai sunkiau su šuoliu į aukštį susitvarkyti. Per greitas įsibėgėjimas buvo. Rutulys susiklostė pusė velnio, o 200 m bėgimas nors ir greitesnis, bet visos nesubėgo greitai. Viena diena pasibaigė, bet dar visko gali būti, tai kovosime rytoj“, – pasirodymą Tokijuje apžvelgė B. Juškevičiūtė.
Kadangi rungtyse reikėjo startuoti praktiškai be pertraukų, lietuvė sakė, jog papildomai apšilinėti šiandien nereikėjo: „Labai greitai viskas vyko. Atrodo, kad net apšilinėti antrą kartą nereikėjo. Net pagalvoti nepavyksta, nes nelabai yra kur atsikvėpti. Visgi, rytoj bus pertrauka [tarp rungčių].“
Nors tai yra debiutinės B. Juškevičiūtės planetos pirmenybės, didžioji scena jos negąsdina, kadangi pernai Europos čempionate debiutavusi daugiakovininkė finišavo 13-a, o šiemet debiutas Europos uždarų patalpų čempionate buvo dar sėkmingesnis, kadangi penkiakovės rungtyje pavyko užimti 8-ą vietą.
„Komercinėse varžybose dalyvauja panašios varžovės. Visos nori gerai pasirodyti pasaulio čempionate, nes tai yra svarbiausios varžybos. Jaučiasi skirtumas [nuo kitų čempionatų], bet merginos tos pačios. Kai viskas per keturias valandas pasibaigė, tai atrodo, kad nepervargau. Turėtų būti daugiau energijos rytoj likę“, – sakė lengvaatletė.
Šeštadienį Tokijo olimpiniame stadione B. Juškevičiūtės lauks šuolio į tolį (05:35 val.), ieties metimo (13:00 val.) ir 800 m (15:11 val.) rungtys. Po pirmos dienos daugiausiai taškų (4154) turi amerikietė Anna Hall, o lietuvė asmeninį septynkovės rekordą fiksavo šių metų balandį – 6295 taškai.
Pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja 11 lengvaatlečių. Planetos pirmenybės Tolimuosiuose Rytuose vyksta rugsėjo 13–21 dienomis.
