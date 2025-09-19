Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Dviejų lietuvių klubas Katalonijos taurėje šventė pergalę, bet liko be finalo

2025-09-19 21:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-19 21:30

Katalonijos taurės mače Mindaugo Sušinsko ir Martino Gebeno atstovaujama Žironos „Basquet“ ekipa 90:89 (21:12, 23:29, 24:23, 22:25) pranoko Manresos BAXI krepšininkus.

M.Sušinskas ir M.Gebenas liko be finalo

Katalonijos taurės mače Mindaugo Sušinsko ir Martino Gebeno atstovaujama Žironos „Basquet“ ekipa 90:89 (21:12, 23:29, 24:23, 22:25) pranoko Manresos BAXI krepšininkus.

REKLAMA
0

Trims komandoms grupėje surinkus po pergalę pirmąją vietą užėmė Manresos komanda, kuri ir žais turnyro finale.

M.Sušinskas per 17 minučių pelnė 8 taškus (1/1 dvit.,2/4 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, sykį suklydo ir surinko 9 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

N.Gebenas per 19 minučių įmetė 15 taškų (7/15 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 13 kamuolių, blokavo 2 metimus, perėmė kamuolį, 2 sykius suklydo ir surinko 18 naudingumo balų.

Nugaletojams Otis Livingstonas pelnė 19 taškų (4/7 trit.), pralaimėjusiems Alexas Reyesas surinko 19 (5/8 trit.).

Savo varžovus Manresos klubas sužinos, kai bus sužaistos paskutinės kitos grupės rungtynės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų