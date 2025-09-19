Dviejų lietuvių klubas Katalonijos taurėje šventė pergalę, bet liko be finalo

Trims komandoms grupėje surinkus po pergalę pirmąją vietą užėmė Manresos komanda, kuri ir žais turnyro finale.
M.Sušinskas per 17 minučių pelnė 8 taškus (1/1 dvit.,2/4 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, sykį suklydo ir surinko 9 naudingumo balus.
N.Gebenas per 19 minučių įmetė 15 taškų (7/15 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 13 kamuolių, blokavo 2 metimus, perėmė kamuolį, 2 sykius suklydo ir surinko 18 naudingumo balų.
Nugaletojams Otis Livingstonas pelnė 19 taškų (4/7 trit.), pralaimėjusiems Alexas Reyesas surinko 19 (5/8 trit.).
Savo varžovus Manresos klubas sužinos, kai bus sužaistos paskutinės kitos grupės rungtynės.
