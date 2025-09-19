Benjaminas prabilo apie dramą pasaulio čempionate: diskvalifikacija, protestas ir grąžintas auksas

Amerikietis Rai Benjaminas distanciją įveikė per 46.52 sek., finišavo pirmas, pasiėmė JAV vėliavą į rankas ir džiūgavo. Visgi, jo šėlionės tęsėsi tik keletą minučių. Netrukus teisėjai paskelbė, kad R. Benjaminas – diskvalifikuotas. Anot teisėjų, amerikietis pažeidė 22.6.3[D] taisyklių punktą. R. Benjaminas kliudė paskutinį barjerą, o tai bedarydamas pajudino gretimame takelyje buvusį barjerą, kas neva šiek tiek sutrukdė Nigerijos atstovui Ezekieliui Nathanieliui.
Netrukus buvo pateiktas protestas ir po 10 minučių paskelbta, kad R. Benjaminui auksas buvo sugrąžintas. Į antrą vietą vėl nukrito brazilas Alisonas Dos Santosas, į trečią – Kataro atstovas Abderrahmanas Samba, o E. Nathanielis atsidūrė ketvirtoje pozicijoje.
„Sėdėjome kartu su kitais prizininkais, kai Samba paklausė – kur mūsų medaliai? Dos Santosas tada pasakė, kad tikriausiai kažką diskvalifikavo. Aš sakau – po velnių, ką galėjo diskvalifikuoti? Dos Santosas sako – tave.
Tada pats sužinojau apie diskvalifikaciją. Viskas pasikeitė. Bandžiau kažkaip kontroliuoti emocijas. Sunkiai dirbau visą sezoną ir gavau diskvalifikaciją už paskutinį barjerą? Bandžiau suprasti, už ką mane nubaudė. Kalbėjausi su žmonėmis stadione, aiškinausi, kas čia dedasi.
Aš tikrai sąžiningai bandžiau peršokti tą barjerą. Tai, kad kliudžiau tą barjerą, pablogino tik mano laiką. Taip, jei būčiau nuvertęs barjerą kitame takelyje, tada suprasčiau, kad tai galėjo sutrukdyti varžovui, bet tas barjeras tik sujudėjo ir liko stovėti. Nelabai supratau, ką tokio ten įžvelgė teisėjai. Tai tikrai nebuvo tyčinis veiksmas“, – sakė R. Benjaminas.
Septynkovės legenda Jessica Ennis-Hill BBC eteryje kritikavo teisėjus: „Tai beprotybė. Rai veiksmas nebuvo tyčinis, jis nepadarė jokios įtakos kitų sportininkų rezultatams. Tai tikrai nesąžininga“.
Jei R. Benjaminui viskas baigėsi laimingai, tai pasaulio rekordininkas norvegas Karstenas Warholmas turėjo tenkintis vos 5-a vieta (47.58) ir neslėpė nusivylimo.
„Kažkas nutiko starto metu. Atrodo, kiek pasitempiau kairios kojos šlaunį. Nežinau, ar čia problemos su pakinkline sausgysle, ar su keliu. Sunkiai sekėsi pašokti, trenkiausi į trečią barjerą. Spaudžiau iš paskutiniųjų, bet man šitos lenktynės buvo siaubingos“, – neslėpė norvegas.
