Vaiva Rykštaitė paviešino nuotrauką be drabužių: „Aš noriu sau įsignybti"

Įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Svajonė, virtusi darbu
„Aš noriu sau įsignybti. Ką aš čia veikiu, nuoga, laukiniame paplūdimyje Havajuose? Dirbu. Dirbu! Ir ne, ne „OnlyFans“ puslapiui (palaikau visus, dirbančius „OnlyFans“!)“, – rašo V. Rykštaitė.
Rašytoja pasakoja, kad sukūrė tai, ko jai pačiai gyvenime trūko – erdvę moterims susitikti, pasidalyti ir atrasti save.
„Kažkaip ėmiau ir sukūriau tai, ko man pačiai trūko, apie ką nedrąsiai pasvajodavau: moterų ratelius. Suskrenda po vieną iš viso pasaulio, baisiai skirtingos ir baisiai fainos. Visada nerimauju, ar sutars, ar vienos kitas priims? Bet po ketvirtos stovyklos matau, kad kuo skirtingesnės, tuo visoms įdomiau.“
Moterų stovyklos – kaip pažinčių portalas
„Mano moterų stovyklos yra kaip online datingas, nes čia susitinka ir vienoje lovoje miega tos, kurios gyvenime kitaip niekad niekaip nebūtų susitikusios!“ – rašo Vaiva.
„Septynios moterys septynias dienas važiuojam, einam, kopiam, plaukiam į nuotykius, vienos pas per kitas, į save“, – sako ji.
Pirmąją dieną rašytoja paprašė moterų atsiriboti nuo kasdienybės:
„Jei turit kažkokį didelį klausimą ar namuose reikės priimti lemtingą sprendimą, dabar apie tai negalvokite, neieškokite ženklų. Mes čia tiesiog valgysim ir vaikščiosim po gamtą“, – sakiau pirmą grupės susibūrimo dieną.
„Dar pamiršau pasakyti, kad šopingas irgi, tikėtina, ištiks. (Oi kaip ištiko! Kai kam net antrą lagaminą teko pirkti.)“
Magija, gimstanti iš atvirumo
„Tos 7 dienos drauge su nepažįstamomis moterimis yra magija. Kai palmės pavėsyje per pirštus tekant papajų sultims vienos kitoms pasisakome tai, ko beveik niekam nesakėme. Kaip kitaip tai pavadinti?“ – rašo Vaiva.
„Ačiū visoms, kas ryžosi ir ryžtasi avantiūrai pas mane atskristi. Išlydžiu viešnias sumišusi: liūdna, kad tenka skirtis ir pilna širdimi, kad teko pažinti.Ir dar: svajonės pildosi dirbant“, – užbaigė savo įrašą V. Rykštaitė.
