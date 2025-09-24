Šalia Ingos Žuolytės staiga atsisėdo nepažįstamas vyras: supratusi, ką jis ruošiasi daryti, įspėja kitus

Apie patirtis su vagiais I. Žuolytė nusprendė ir vėl pasidalinti su internautais. „TikTok“ platformoje ji įrašą vaizdo įrašą, kuriame įspėjo žmones būti itin budriais.
Įrašu ji sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.
Inga Žuolytė susidūrė su vagimis
„Pamenate, prieš gerus metus laiko pasidalinau istorija, kai prieš keletą metų neužsirakinau namų durų ir pas mus į namus įėjo vagis. Mačiau prasmės dalintis tai istorija, nes po jos gavau daug jūsų reakcijų, kad irgi nesureikšminate durų rakinimo ir pamirštate jas užrakinti. Daug kas į tai sureagavo ir sakėte, jog tikrai rakinsite duris. Tai po savo viešnagės Londone, turiu naują istoriją apie vagį, kurią galvoju irgi verta pasidalinti, kad išliktumėte visada budrūs“, – pasakojo ji.
Moteris teigė, kad prieš vykstant į Londoną pradėjo žiūrėti „TikTok“, tradiciškai ieškodama, ką nuveikti, kur nueiti pavalgyti ir panašiai. Galiausiai platforma pradėjo jai mesti įrašus, kuriuose kalbama apie vagyčių pavojų.
„Kadangi po karantino yra labai suintensyvėjusios vagystės Londone, telefonai ten pavagiami vos ne kas 6 minutes. Žodžiu, labai daug tokių video peržiūrėjau, kaip tiesiog iš rankų yra išplėšiami telefonai. Buvau pakankamai įbauginta ir būdama Londone gana atsargi ir sąlyginai mažai telefoną traukiau iš rankų. Visada apsidairydavau, visi žmonės aplink atrodė įtartini, buvau pajautrinta šiuo klausimu. Kadangi aš tą telefoną tikrai mažai laikiau rankose, buvau mačiusi video, kaip metro pavagia telefoną ir bėga pro duris, bijojau išsitraukti telefoną ir metro.
„Čia realiai buvo vienas iš dviejų kartų, kai išsitraukiau telefoną metro. Mes įlipome į metro, man skaudėjo nugarą, aš kaip pensininkė buvau Londone, man nuo vaikščiojimo labai pakirsdavo nugarą. Mano Adomas liko stovėti netoli durų, o aš nuėjau, atsisėdau, išsitraukiau telefoną. Šiuo momentu aš atsipalaidavau, nes drąsiai visiškai išsitraukiau telefoną, nors Adomas sakė, kad kiti taip atsargiau ir subtiliau laikydami naudojosi telefonu. Adomas viską stebėjo iš šono, kol aš buvau įlindusi į telefoną ir matė daug daugiau. Žodžiu, buvo du vaikinai, kurie iki mums įlipant buvo metro ir tiesiog stovėjo, tarpusavyje jie mažai kontaktavo, bet kažkuriuo momentu jie mane pastebėjo ir nusižiūrėjo kaip auką.
Vienas vaikinas kitam labai trumpai kažką pasakė ir visiškai atsitiktinai jis atėjo ir atsisėdo šalia manęs. Buvo kitų laisvų vietų, patogesnių, arčiau jo, bet jis tiesiog paliko draugą, atėjo ir atsisėdo šalia. Tai įvyko visiškai atsitiktiniu momentu, nes jis nebuvo ką tik įlipęs į metro, ta vieta nebuvo ką tik atsilaisvinusi šalia manęs. Aš iškart į jį jau atkreipiau dėmesį, jis buvo užsidėjęs kapišoną, greičio akinius. Kadangi aš jau buvau įbauginta, dėl tų vagių, tai man natūraliai jis sukėlė įtarimą“, – kalbėjo I.Žuolytė.
@ingazuolyte Story time 🙈 #londonbaby ♬ original sound - Ingazuolyte
Kadangi šis vaikinas Ingai nepasirodė neutralus keleivis, telefoną ji suspaudė delne ir laikė rankas sudėjusi ant krūtinės. Moteris suprato, kad gerais dalykais čia nekvepia.
„Bet dar turėjau tokią mintį, kad gal man vaidenasi, nes esu prisigąsdinusi. Tada pasižiūrėjau į savo vyrą ir iš jo žvilgsnio jau supratau viską, kas čia vyksta. Sėdžiu ir galvoju, ką daryti, ar užteks man tą telefoną prispaudus laikyti, bet tada pagalvojau, kad ne, reikia eiti pas vyrą. Atsistojau, nuėjau prie Adomo, o kai aš nuėjau prie jo, tas vaikinas, kuris liko stovėti, nusijuokė, kad jo draugeliui nepaėjo, o tas, kuris norėjo apvogti, tą pačią stotelę ir išlipo. Tai tiesiog pasėdėjo tą pusę stotelės, kai aš buvau šalia jo ir kadangi nepaėjo iškart pirmoje stotelėje išlipo“, – dalijosi ji.
Galiausiai ši istorija Ingai baigėsi laimingai. Kaip teigė moteris, blogiausias scenarijus nenutiko dėl dviejų priežasčių.
„Visų pirma, tai dėl to, kad jau žinojau apie suintensyvėjusias vagystes Londone ir jau buvau budri, skanavau aplinką. O antras dalykas, tiesiog vagis pasirinko blogą taktiką. Jeigu jis būtų iškart bėgęs prieš atsidarant metro durims ir lupęs man telefoną iš rankų, būtų išlupęs tuo momentu, kai buvau atsipalaidavusi. Bet kadangi jis nusprendė pasėdėti šalia manęs, susitrumpinti atstumą, kurį reikėtų jam nubėgti, tai ir sukėlė įtarimą su išvaizda ir savo elgesiu. Šios istorijos moralas yra toks, kad neatsipalaiduokite Londone ir būkite budrūs“, – pasakojo I. Žuolytė.
