Veronika Montvydienė atskleidė, ko niekada neišduos: „Būsiu atvira”

Nišinės parfumerijos namuose „The House of Drops“ pristatytas naujasis HFC (Haute Fragrance Company) kūrinys – švelniai saldus „Dazzling Girls“ aromatas, rašoma pranešime spaudai.
Kviestinė publika pritarė, kad šis šedevras – daugiau nei kvapas, o flakonėlį puošiantys meniniai potėpiai akimirksniu nukelia į karščiausias vasaros dienas. Ir ne bet kur, o į Žydrąją pakrantę. Iliustratoriaus Arturo Elenos sukurtą piešinį, kuriame matomas svajingas pabėgimas į Prancūzijos rivjerą, parfumeris Vincentas Ricordas pavertė kvapu. Ne bet kokiu, o primenantį nerūpestingas dienas Viduržemio jūros pakrantėje.
Pasaulinio populiariumo sulaukusią kvapnią naujieną Paupyje įsikūrusiame parmuferijos butike įvertino nuomonės formuotoja Inga Žuolytė, grožio namų „Gafaro” įkūrėja, vizažistė Justina Gafarovaitė, projektų vadovė, parduotuvės „Vivered” įkūrėja Veronika Montvydienė, laisvalaikio drabužių kūrėja Gabija Vyšniauskaitė – Šutavičienė, vintažinių baldų studijos kuratorė Eva Saikovska, odontologė Valentina Kvaraciejienė, turinio kūrėjai Ali ir Daniela, socialiniuose tinkluose geriau žinomi kaip „Dandi Couple”, ir kt. Muzikinę atmosferą vakarėlyje kūrė DJ Soul Food (Patrikas ir Kostas).
Štai Veronika Montvydienė visada renkasi ekskliuzyvinius, jos asmenybę atspindinčius kvepalus, o įžengusi į parfumerijos butikus ieško tokio aromato, kokio pas kiekvieną namuose nerasi.
„Žinau, kokios natos man patinka. Ypač žaviuos mėta, žole – šios natos nuostabiai atsiskleidžia bendroje kvapų gamoje. Dažniausiai renkuosi aromatus su feromonais, kurie ilgai išlieka ir ypatingai atsiskleidžia ant mano kūno odos. Ne visi parfumeriai kvepaluose sugeba išgauti taip mano ieškomą aromato savitumą ir norimą efektą, todėl turiu atsirinkti laiko patikrintus. Beje, iš moterų dažnai sulaukiu komplimentų, jog labai skaniai kvepiu. Būsiu atvira – niekada neišduodu. Mano yra mano”, – juokiasi.
Nuotaikingomis vakaro akimirkomis besimėgaujanti nuomonės formuotoja Inga Žuolytė prasitarė, kad negali atsispirti santalo ir vanilės natoms, bet štai atgal į lentyną padeda kvepalus, kuriuose dominuoja gėlės: „Vienu metu nenaudoju daug kvepalų, turiu kelis mėgstamiausius, kuriuos keičiu pagal sezoną. Vieni labiau tinka susitikimams dieną, o štai kitais pasikvėpinu eidama į vakarėlius.
Tiesą pasakius, nelabai net pamenu, kada paskutinį kartą kvepalus pirkau pati. Mano gyvenimo būdas suteikia daug progų išbandyti įvairiausių naujienų, o nišiniai kvepalai – ne išimtis. Užtat visada labai džiaugiuosi parfumerijos salonų dovanų čekiais: ir pati
laikausi tradicijos dovanoti ne pačios išrinktą flakonėlį, o dovanų kuponą. Niekas geriau už mus pačius nežino, kas mums išties patinka.”
Vizažistė Justina Gafarovaitė savo santykį su kvepalais juokais vadina sudėtingais: sunkiai praeina pro aukštosios parfumerijos butikus, nes ko jau ko, bet kvapnių flakonėlių namuose negali būti per daug. „Ir visgi pastaruoju metu stengiuosi mažinti drabužių, aksesuarų ir kvepalų pirkimą, koncentruodamasi tik į labai kokybiškus ir itin patinkančius daiktus. Anksčiau kvepalus pirkdavau iš emocijos – impulsyviai, o dabar testuoju ilgiau, į nišinės parfumerijos namus užsukdama kelis sykius.
Per dieną kvepinuosi ne po kartą, įprasdama aromatus tarpusavyje maišyti. Tik štai gražindama klientes stengiuosi, kad sodrūs kvapai jų neerzintų, todėl darbo metu kvepinuosi švelnesnių natų aromatais. Vasarą labai patiko molekuliniai – gaivūs kvapai, o rudeniui artėjant grįšiu prie santalo ir ambros”, – stilingai gėlėmis išpuoštame renginyje mintimis dalinosi J.Gafarovaitė.
