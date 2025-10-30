Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester City“ įveikė „Swansea“, „Newcastle United“ pranoko „Tottenham Hotspur“

2025-10-30 00:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 00:09

Anglijos lygos taurėje paaiškėjo paskutiniai ketvirtfinalio dalyviai.

Jeremy Doku | Scanpix nuotr.

Anglijos lygos taurėje paaiškėjo paskutiniai ketvirtfinalio dalyviai.

0

„Manchester City“ nelengvai palaužė „Swansea“: prieš žemesnio diviziono klubą jie persvarą įgijo tik susitikimo pabaigoje ir triumfavo 3:1.

Velso klubas ambicingai pradėjo susitikimą ir jau 12-ąją minutę Goncalo Franco išvedė jų komandą į priekį. Visgi, išlaikyti persvaros jiems nepavyko.

Jeremy Doku pirmajame kėlinyje rezultatą lygino, o dvikovos pabaigoje Omaras Marmoushas bei Rayanas Cherki išplėšė savo ekipai pergalę.

Į kitą etapą pateko ir „Newcastle United“. Ji namuose 2:0 susitvarkė su „Tottenham Hotspur“.

Pirmajame kėlinyje į priekį šeimininkus išvedė Fabianas Scharas, o po pertraukos pergalę įtvirtino Nickas Woltemade`as.

