„Manchester City“ įveikė „Swansea“, „Newcastle United“ pranoko „Tottenham Hotspur“

„Manchester City“ nelengvai palaužė „Swansea“: prieš žemesnio diviziono klubą jie persvarą įgijo tik susitikimo pabaigoje ir triumfavo 3:1.
Velso klubas ambicingai pradėjo susitikimą ir jau 12-ąją minutę Goncalo Franco išvedė jų komandą į priekį. Visgi, išlaikyti persvaros jiems nepavyko.
Jeremy Doku pirmajame kėlinyje rezultatą lygino, o dvikovos pabaigoje Omaras Marmoushas bei Rayanas Cherki išplėšė savo ekipai pergalę.
Į kitą etapą pateko ir „Newcastle United“. Ji namuose 2:0 susitvarkė su „Tottenham Hotspur“.
Pirmajame kėlinyje į priekį šeimininkus išvedė Fabianas Scharas, o po pertraukos pergalę įtvirtino Nickas Woltemade`as.
