Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Chelsea“ po permainingos kovos ir septynių įvarčių išplėšė pergalę prieš „Wolves“ Anglijos lygos taurėje

2025-10-29 23:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 23:54

Londono „Chelsea“ komanda triumfavo rezultatyvioje akistatoje.

Enzo Fernandezas ir Jamie Gittensas | Scanpix nuotr.

Londono „Chelsea“ komanda triumfavo rezultatyvioje akistatoje.

REKLAMA
0

Anglijos lygos taurėje „Chelsea“ išvykoje 4:3 parklupdė „Wolves“ klubą.

Pirmasis kėlinys didesnių problemų „Chelsea“ nežadėjo. Andrey`aus Santoso, Tyrique George`o ir Estevao įvarčiai leido jiems jaustis saugiai. Visgi, po pertraukos situacija kiek pasikeitė.

Toluwalase Emmanuelis Arakodare ir Davidas Molleris Wolfe buvo sumažinę deficitą iki minimumo, o „Chelsea“ nepadėjo ir Liamo Delapo gauta raudona kortelė. Visgi, Jamie Gittensas atstatė dviejų įvarčių pranašumą, o D. Wolfe smūgis nors ir vėl atgaivino intrigą, situacijos jis nepakeitė.

„Chelsea“ varžovai kitame etape paaiškės po burtų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų