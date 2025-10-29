„Chelsea“ po permainingos kovos ir septynių įvarčių išplėšė pergalę prieš „Wolves“ Anglijos lygos taurėje

Anglijos lygos taurėje „Chelsea“ išvykoje 4:3 parklupdė „Wolves“ klubą.
Pirmasis kėlinys didesnių problemų „Chelsea“ nežadėjo. Andrey`aus Santoso, Tyrique George`o ir Estevao įvarčiai leido jiems jaustis saugiai. Visgi, po pertraukos situacija kiek pasikeitė.
Toluwalase Emmanuelis Arakodare ir Davidas Molleris Wolfe buvo sumažinę deficitą iki minimumo, o „Chelsea“ nepadėjo ir Liamo Delapo gauta raudona kortelė. Visgi, Jamie Gittensas atstatė dviejų įvarčių pranašumą, o D. Wolfe smūgis nors ir vėl atgaivino intrigą, situacijos jis nepakeitė.
„Chelsea“ varžovai kitame etape paaiškės po burtų.
