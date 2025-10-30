Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

Milano „Inter“ vėlyvais įvarčiais užtikrintai įveikė „Fiorentina“ Italijos čempionate

2025-10-30 00:19
2025-10-30 00:19

Italijos čempionate triuškinamą pergalę iškovojo Milano „Inter“.

Hakanas Calhanoglu | Scanpix nuotr.

Italijos čempionate triuškinamą pergalę iškovojo Milano „Inter".

0

„Inter“ namuose 3:0 triumfavo prieš „Fiorentina“. Pergalė leido jiems sugrįžti į pirmąjį lygos trejetą.

Nors savo pirmąjį įvartį „Inter“ pelnė tik 66-ąją minutę, vėliau jiems pavyko pasižymėti dar du kartus. Dublį pelnė Hakanas Calhanoglu, o kartą pasižymėjo Petaras Sučičius.

„Inter“ savo sąskaitoje po 9 turų turi 18 taškų ir nuo lyderių atsilieka 3 taškais.

