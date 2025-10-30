Milano „Inter“ vėlyvais įvarčiais užtikrintai įveikė „Fiorentina“ Italijos čempionate

„Inter“ namuose 3:0 triumfavo prieš „Fiorentina“. Pergalė leido jiems sugrįžti į pirmąjį lygos trejetą.
Nors savo pirmąjį įvartį „Inter“ pelnė tik 66-ąją minutę, vėliau jiems pavyko pasižymėti dar du kartus. Dublį pelnė Hakanas Calhanoglu, o kartą pasižymėjo Petaras Sučičius.
„Inter“ savo sąskaitoje po 9 turų turi 18 taškų ir nuo lyderių atsilieka 3 taškais.
