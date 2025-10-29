Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Marčiulionis įtrauktas į „South Bay Lakers“ sudėtį

2025-10-29 21:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-29 21:25

Augustas Marčiulionis nors ir neįsitvirtino pagrindinėje Los Andželo „Lakers“ komandoje, tačiau tęs darbus su dukterine šios Nacionalinės krepšinio lygos (NBA) ekipa.

A.Marčiulionis sieks įsitvirtini už Atlanto (Scanpix nuotr.)

Augustas Marčiulionis nors ir neįsitvirtino pagrindinėje Los Andželo „Lakers“ komandoje, tačiau tęs darbus su dukterine šios Nacionalinės krepšinio lygos (NBA) ekipa.

REKLAMA
0

Plėtojimosi lygoje žaisianti „South Bay Lakers“ komanda paskelbė treniruočių stovyklos žaidėjų sąrašą, kuriame yra ir lietuvio pavardė.

193 cm ūgio lietuvis per šešerias „Lakers“ pasiruošimo sezonui rungtynes nė sykio nežaidė ant parketo.

23-ejų įžaidėjas vasarą su „Lakers“ buvo pasirašęs „Exhibit 10“ kontraktą. Tai – negarantuotas vienerių metų kontraktas su minimaliu atlygiu, garantuojantis vietą komandoje pasiruošimo metu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų