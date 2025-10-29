Marčiulionis įtrauktas į „South Bay Lakers“ sudėtį

Plėtojimosi lygoje žaisianti „South Bay Lakers“ komanda paskelbė treniruočių stovyklos žaidėjų sąrašą, kuriame yra ir lietuvio pavardė.
Ready for Camp 🏕️ #sblakers pic.twitter.com/xA1NwtvuzT— South Bay Lakers (@SouthBayLakers) October 29, 2025
193 cm ūgio lietuvis per šešerias „Lakers“ pasiruošimo sezonui rungtynes nė sykio nežaidė ant parketo.
23-ejų įžaidėjas vasarą su „Lakers“ buvo pasirašęs „Exhibit 10“ kontraktą. Tai – negarantuotas vienerių metų kontraktas su minimaliu atlygiu, garantuojantis vietą komandoje pasiruošimo metu.
