Valančiūnas smaginosi prieš „Pelicans“

Lietuvio atstovaujamas klubas namie 122:88 (34:25, 19:22, 39:11, 30:30) nepasigailėjo Naujojo Orleano „Pelicans“ (0/4).
Prieš buvusį savo klubą JV žaidė 14,5 minutės, o tai kol kas yra didžiausias skaičius su „Nuggets“ marškinėliais. Jis spėjo pelnyti 10 taškų (5/7 dvit.), atkovoti 6 kamuolius, atlikti 3 rezultatyvius perdavimus ir padaryti 2 klaidas.
Uteniškiui būnant ant parketo „Nuggets“ už varžovus įmetė 14 taškų daugiau.
Back-to-back JV paint buckets ✔️ pic.twitter.com/Gl26beNGPs— Denver Nuggets (@nuggets) October 30, 2025
Triuškinamą šeimininkų pergalę lėmė nuostabi trečiojo kėlinio pradžia – „Nuggets“ spurtavo 29:2 (82:49), o ketvirtį laimėjo 39:11.
Ketvirtą trigubą dublį iš tiek pat galimų surinko Nikola Jokičius. Serbas per 28 minutes pasižymėjo 21 taško (10/15 met.), 12 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų pasirodymu.
N.Jokičius su keturių trigubų dublių startu sezone prisijungė prie Oscaro Robertsono ir Russello Westbrooko.
„Nuggets“: Nikola Jokičius 21 (9/13 dvit., 12 atk. kam., 10 rez. perd.), Christianas Braunas (7/10 dvit.) ir Jamalas Murray po 17, Timas Hardaway 11, Jonas Valančiūnas 10.
„Pelicans“: Jeremiah Fearsas 21 (9/12 dvit..), Zionas Williamsonas 11, Yvesas Missi 10, Jordanas Poole'as 9 (1/7 trit.).
