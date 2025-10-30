Kalendorius
Valančiūnas smaginosi prieš „Pelicans“

2025-10-30 07:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 07:56

Jonas Valančiūnas su Denverio „Nuggets“ (3/1) įsibėgėja Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

J.Valančiūnas surinko dviženklį taškų skaičių (Scanpix nuotr.)

Jonas Valančiūnas su Denverio „Nuggets“ (3/1) įsibėgėja Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

0

Lietuvio atstovaujamas klubas namie 122:88 (34:25, 19:22, 39:11, 30:30) nepasigailėjo Naujojo Orleano „Pelicans“ (0/4).

Prieš buvusį savo klubą JV žaidė 14,5 minutės, o tai kol kas yra didžiausias skaičius su „Nuggets“ marškinėliais. Jis spėjo pelnyti 10 taškų (5/7 dvit.), atkovoti 6 kamuolius, atlikti 3 rezultatyvius perdavimus ir padaryti 2 klaidas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Uteniškiui būnant ant parketo „Nuggets“ už varžovus įmetė 14 taškų daugiau.

JV taškai:

Triuškinamą šeimininkų pergalę lėmė nuostabi trečiojo kėlinio pradžia – „Nuggets“ spurtavo 29:2 (82:49), o ketvirtį laimėjo 39:11.

Ketvirtą trigubą dublį iš tiek pat galimų surinko Nikola Jokičius. Serbas per 28 minutes pasižymėjo 21 taško (10/15 met.), 12 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų pasirodymu.

N.Jokičius su keturių trigubų dublių startu sezone prisijungė prie Oscaro Robertsono ir Russello Westbrooko.

„Nuggets“: Nikola Jokičius 21 (9/13 dvit., 12 atk. kam., 10 rez. perd.), Christianas Braunas (7/10 dvit.) ir Jamalas Murray po 17, Timas Hardaway 11, Jonas Valančiūnas 10.

„Pelicans“: Jeremiah Fearsas 21 (9/12 dvit..), Zionas Williamsonas 11, Yvesas Missi 10, Jordanas Poole'as 9 (1/7 trit.).

Rungtynių epizodai:

