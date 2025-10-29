Karolio Jasaičio įspūdžiai po WU-19 rinktinės pasirodymo Čekijoje: „Rodėme charakterį ir nenuleidome galvų“

Karolio Jasaičio treniruojama rinktinė pirmuose dviejuose susitikimuose skaudžiai 0:5 pralaimėjo Vengrijos ir Čekijos bendraamžėms, tačiau paskutinėje dvikovoje sužaidė solidžias rungtynes ir net 7:0 sutriuškino Moldovos komandą.
Galutinėje įskaitoje lietuvaitės surinko tris taškus iš devynių galimų ir grupėje užėmė trečią vietą.
Po turnyro savo įspūdžiais apie jį pasidalino Lietuvos rinktinės treneris Karolis Jasaitis.
„Įspūdžiai dvejopi. Patekome į tikrai sunkią grupę, kiekvienos rungtynės pareikalavo daug jėgų ir koncentracijos. Daugiausia gynėmės, nes tiek Čekija, tiek Vengrija dažniau kontroliavo kamuolį, bet antrose rungtynių dalyse vis tiek rodėme charakterį, nenuleidome galvų, kovojome iki galo.
Patiko, kad žaidėjos išlaikė discipliną, laikėsi plano ir nepalūžo psichologiškai. Vis dėlto pritrūko meistriškumo, ypač atkovojus kamuolį, kai nesugebėdavome jo išlaikyti ir išeiti į atakas. Tokiose rungtynėse tai lemia labai daug“, – bendrai turnyrą reziumavo K. Jasaitis.
Pirmąsias dvejas rungtynes prieš grupės favorites lietuvaitės pralaimėjo skaudžiai, tačiau, trenerio teigimu, jos parodė mūsų futbolininkėms, ko dar trūksta norint pasiekti aukštesnį lygį.
„Rezultatai skaudūs, bet reikia pripažinti, kad varžovės laimėjo pelnytai. Tai stiprios, gerai organizuotos komandos, kurios parodė, kokio lygio žaidimo reikia siekti tarptautiniame futbole. Mums tokios rungtynės yra gera pamoka, galimybė pamatyti, kur turime augti ir į ką lygiuotis. Tokios rungtynės padeda suprasti, kokio intensyvumo, greičio ir meistriškumo reikia, kad galėtume konkuruoti su tokio lygio varžovėmis.
Labiausiai jos išsiskyrė žaidimo greičiu ir sprendimų priėmimu. Šios šalys labai greitai keičia žaidimo kryptį, išnaudoja erdves ir žaidžia agresyviau tiek puolime, tiek gynyboje“, – apie dvikovas su čekėmis ir vengrėmis atsiliepė K. Jasaitis.
Tuo tarpu paskutinį susitikimą su Moldova, kaip atskleidė treneris, rinktinė pasitiko tik su mintimis pasiekti pergalę ir šį tikslą įgyvendino su kaupu.
„Tikėjomės gerų rungtynių ir buvome nusiteikusios laimėti. Žinojome, kad jei laikysimės savo plano, ir drausmės, galime pasiekti pergale. Nuo pirmų minučių merginos žaidė užtikrintai, su noru ir pasitikėjimu. Tiek pergalė, tiek žaidimo kokybė buvo labai gera, todėl rungtynės paliko tikrai gerą įspūdį.
Norėjome, kad merginos nuo pat pradžių parodytų iniciatyvą, kontroliuotų žaidimo tempą ir kamuolį, paliktų varžoves be jo. Prašiau išlaikyti kantrybę, nes mums svarbi ne tik pergalė, bet ir žaidimo kokybė. Šį kartą parodėme, kad galime žaisti pirmu numeriu, valdyti kamuolį, kurti progas ir jas realizuoti“, – dėstė treneris.
Šiai amžiaus grupei tarptautinis sezonas jau baigėsi, o K. Jasaitis juos įvertino pozityviai.
„Metai buvo intensyvūs ir naudingi tiek rezultatų, tiek patirties prasme. Komanda augo, stiprėjo, atsirado daugiau pasitikėjimo savimi ir tarpusavio supratimo. Žinoma, turime daug treniruotis, bet matome aiškią pažangą. Džiaugiuosi merginų atsidavimu, ir noru tobulėti, manau, kad žengiame teisinga kryptimi“, – užbaigė jis.
