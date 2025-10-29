Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos futbolo sirgaliai – tarp garbingiausių Europoje pagal UEFA vertinimą

2025-10-29 14:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 14:34

UEFA paskelbė praėjusio sezono garbingo žaidimo rezultatus, tarp kurių aukštą įvertinimą gavo ir Lietuva.

„Kauno Žalgirio“ triumfas „A lygoje“ | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

UEFA paskelbė praėjusio sezono garbingo žaidimo rezultatus, tarp kurių aukštą įvertinimą gavo ir Lietuva.

REKLAMA
0

Lietuvos atstovai pagal sirgalių garbingo žaidimo principą surinko 8,857 balo. Pagal šį rodiklį jie rikiavosi ketvirtoje vietoje tarp visų Europos šalių.

Garbingiausiais futbolo fanais išrinkti Farerų Salų žiūrovai, o už jų liko Moldovos ir Kazachstano atstovai.

Tuo tarpu prasčiausiai įvertintos Balkanų šalys. Paskutinėje vietoje liko Albanija, o šalia jų rikiavosi ir Kroatija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų