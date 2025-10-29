Lietuvos futbolo sirgaliai – tarp garbingiausių Europoje pagal UEFA vertinimą

Lietuvos atstovai pagal sirgalių garbingo žaidimo principą surinko 8,857 balo. Pagal šį rodiklį jie rikiavosi ketvirtoje vietoje tarp visų Europos šalių.
Garbingiausiais futbolo fanais išrinkti Farerų Salų žiūrovai, o už jų liko Moldovos ir Kazachstano atstovai.
Tuo tarpu prasčiausiai įvertintos Balkanų šalys. Paskutinėje vietoje liko Albanija, o šalia jų rikiavosi ir Kroatija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina.
