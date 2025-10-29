Budrys atsakė, ar JAV mažins karių skaičių Lietuvoje: siunčia žinią

„Lietuva oficialių žinių iš Jungtinių Amerikos Valstijų neturi. Tačiau galiu patikinti, kad ir toliau intensyviai dirbame su savo sąjungininkais JAV, kad tos pajėgos čia būtų.
Akcentuojame dar ir dar kartą, kokią priimančios šalies paramą Lietuva suteikia čia esančioms pajėgoms, kokios yra sąlygos, kokie yra planai jas dar išplėsti.
Esame įsitikinę, kad tai yra geriausios sąlygos pasaulyje, kurias JAV gauna savo pajėgoms, ir turime visus argumentus“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams komentavo K. Budrys.
Sureagavo ir G. Nausėdos patarėjas
Lietuvos prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako neturintis nerimą keliančių žinių dėl JAV karių buvimo Lietuvoje.
Taip jis reagavo į Rumunijos pareiškimus, kad JAV nusprendė mažinti savo karių rytiniame NATO flange gretas.
„Neturime jokių žinių, kad amerikiečiai mažintų pajėgas Lietuvoje. Labai aktyviai dirbama ties tuo, kad pajėgos išliktų ir ateityje. Krašto apsaugos ministerija daug žingsnių padariusi pastaruoju metu ir noriu patikinti, kad jokių nerimą keliančių žinių kol kas neturime“, – trečiadienį naujienų portalui „15 min“ sakė patarėjas.
JAV kariai Lietuvoje dislokuoti rotacijos pagrindu – jie keičiasi kas devynis mėnesius. Nauja rotacija prasidėjo šių metų spalį. Šiuo metu Krašto apsaugos ministerija derasi su amerikiečiais dėl tolesnio rotacijų pratęsimo.
„Daug yra padaryta, jog įtikintume amerikiečius dėl tęstinumo, bet šiandien pasakyti tiksliai, kas bus po metų, tikrai negalime. Bet ta informacija, kuri praėjo dėl Rumunijos, mums tikrai nėra aktuali“, – teigė prezidento vyriausiasis patarėjas.
„Amerikiečiai yra ir neturime kol kas jokių blogų žinių“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad Rumunijos gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad Jungtinės Valstijos informavo ją ir jos sąjungininkes, jog Vašingtonas ketina sumažinti savo karių, dislokuotų rytiniame NATO flange, gretas.
Rumunijos gynybos ministras Ionutas Mosteanu (Jonutas Mosteanu) žurnalistams sakė, kad šis JAV sprendimas netraktuojamas kaip karių išvedimas.
Jis teigė, kad tai bus „brigados, kurios padaliniai buvo keliose NATO šalyse, įskaitant Bulgariją, Rumuniją, Slovakiją ir Vengriją, rotacijos nutraukimas“.
Gynybos ministerija sakė, kad sprendimas nebuvo netikėtas, atsižvelgiant į pasikeitusius Vašingtono prioritetus, tačiau Rumunijoje ir toliau bus dislokuota maždaug 1 tūkst. JAV karių.
