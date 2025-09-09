Išardytas Europoje veikęs Baltarusijos šnipų tinklas

Čekijos Respublikos vidaus saugumo tarnybos, taip pat žinoma kaip BIS, pareiškime nurodė, kad Europos agentų komanda keliose Europos šalyse aptiko Baltarusijos KGB saugumo agentūros šnipus.
BIS teigė, kad tarp jų buvo ir buvęs Moldovos žvalgybos tarnybos vadovo pavaduotojas, kuris perdavė slaptą informaciją KGB.
Čekai taip pat išsiuntė Baltarusijos agentą, kuris veikė prisidengdamas diplomato statusu. Čekijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį pranešė, kad tam asmeniui buvo duotas 72 valandų terminas išvykti iš Čekijos.
Čekijos agentūra teigė, kad Baltarusijai pavyko sukurti šį tinklą, nes jos diplomatai gali laisvai keliauti po Europos šalis.
„Norėdami sėkmingai kovoti su šiais priešiškais veiksmais Europoje, turime apriboti akredituotų diplomatų iš Rusijos ir Baltarusijos judėjimą Šengeno erdvėje“, – pareiškime teigė BIS vadovas Michalas Koudelka.
Rumunijoje sulaikytas įtariamasis
Rumunijos kovos su organizuotu nusikalstamumu agentūra DIICOT pirmadienį pranešė, kad dėl įtarimų valstybės išdavyste sulaikė 47 metų vyrą. Įtariamasis anksčiau ėjo vadovaujančias pareigas Moldovos Respublikos žvalgybos ir saugumo tarnyba (SIS).
Įtariamasis tariamai atskleidė Baltarusijos žvalgybos pareigūnams valstybės paslaptis, kurios galėtų „kelti grėsmę nacionaliniam saugumui“, teigė DIICOT.
Rumunijos agentūra pridūrė, kad 2024–2025 m. Moldovos įtariamasis, kurio pavardė nebuvo paviešinta, du kartus susitiko su Baltarusijos šnipais Budapešte, Vengrijoje, ir kad yra „pagrįstas įtarimas“, kad susitikimų metu buvo „perduodami nurodymai“ ir gaunamas atlygis už suteiktas paslaugas.
Tęsiamą tarptautinį tyrimą prižiūri Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo agentūra „Eurojust“.
Baltarusijai vadovauja autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka, kuris yra artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas. Lukašenka leido Rusijai naudoti Baltarusijos teritoriją kaip bazę Maskvos visapusiškam įsiveržimui į Ukrainą 2022 m. vasario mėn. ir vėliau leido dislokuoti Rusijos taktines branduolines raketas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!