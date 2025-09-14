Pataria apsirūpinti prieš šaltąjį sezoną: netrukus lietuviško ir kokybiško produkto neliks

Net ir brangesnio medaus šiemet gali pritrūkti.
Pakaunėje bitininkaujantis Artūras Babraitis apžiūri avilius ir pritaria, kad šiųmetis sezonas labai prastas.
„Šitas rėmas realiai turėtų sverti apie 30 kg, jis va – nieko nesveria <...> Žiūrėkit, va, jie turėtų pilnai būt užvaryti medumi, o čia kokie 200–300 gramų medaus“, – TV3 Žinioms rodė Kauno rajono bitininkas.
Dauguma bitininkų šiemet pirmą ir, deja, paskutinį medų išsuko birželį ir darbai sustojo. Tą patį antrina ir kitame Kauno rajono pakrašty apie pusantro šimto bičių šeimų turintis Rimas Norus.
„Taip dar nebuvo, kad 4 sukimų, nu, 3 sukimų per vasarą nepadaryčiau pilnų... Taip nebuvo, dabar tik vieną sukimą padaręs pavasarinį“, – tą patį sakė R. Norus.
Nors augalai ir vasarą džiugino žiedais, o rudeniui prasidėjus dar gausiai žydi, deja, darbštuolėms bitutėms iš jų nėra ką rinkti.
„Tik pavasarinio rapso, pienių, sodo medus, kur išėmiau, tai panašiai 30–40 kg iš avilio. Ir viskas, pasibaigė medunešis. Nei aviečių, nei garšvų, liepų, nei dabar rudeninio – apžiūrėjau, motinas keičiau – nieko nėra“, – teigė bitininkas.
A. Babraitis taip pat teigė tikėjęsis daug geresnių rezultatų šiemet.
„Gražiai viskas žydėjo, orai kaip ir normalūs buvo, nei per karšta, bet daug lietaus, lietus išplovė nektarą, ir bitei nebuvo, ką nešt. O ką sunešė, tą savo reikmėm suvalgė – ir dabar jau ilgokai tęsiasi badmetis“, – sakė A. Babraitis.
Baiminamasi dėl bičių mirčių
Silpsta ir pačios bičių šeimos, tad ūkininkai nerimauja, kad joms bus sunku žiemoti, daug gali žūti, tad grėsmė ir kitam sezonui.
„Net bičių šeimos yra mažos, nes nebuvo, ką nešt, jos nesivystė. Nėra perų net... Jos pasiruošusios žiemai, visiškas badmetis – motinos nieko nebedarė, vegetacija visiška“, – pridėjo R. Norus.
Bitininkai gan anksti ėmė joms ruošti papildomus gardėsius, kad šioms jėgų nepritrūktų.
„Supilu sirupiuką. Šakos su lapais, kad bitė galėtų neskęst“, – aiškino bitininkas.
Laukia kainų šuolis
O kai medaus mažai, natūraliai kyla ir jo kaina.
„Supirkėjai siūlo ir 2,5 euro ir daugiau, bet kad nelabai kas turi ką parduot, nes tie, kas turi, tai jau laikosi žiemos sezonui, ateis ligos, visi perka medų kaip vaistą ir mažmenai reikia pasilikt“, – teigė Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mindaugas Maciulevičius.
Tuo labiau, jei norėsite nusipirkti kokybiško.
„Už mūsų baltišką gerą medų tai tikrai reikės susimokėt pinigėlių, nes jo paprasčiausiai nėra“, – tvirtino bitininkas A. Babraitis.
Tad jau auga ir mažmeninė kaina – štai ūkininkų turgelyje Kaune kilogramas medaus brangesnis 2 eurais ir daugiau nei pernai.
„Dviem eurais pakilo, 8 euriukai dabar, bet įvertinus tai, kad 25 metus kaina nekilo, tai tie du eurai pakolkas simbolinė“, – sakė turguje kalbintas bitininkas Linas Kazėnas.
„Va toks mažuliukas, mes parduodam po 4 eurus, mes jo mažai turim, suprantam, kad kaimynai parduoda pigiau, bet turim savo pirkėją, mūsų akimis, tai ypatingas skonis, o tie, kurie sutinka su mumis, ir perka“, – kokybišką medų už brangiau sako parduodantis bitininkas mėgėjas Mindaugas Makutėnas.
Pirkėjai ir bičių, ir bitininkų triūsą supranta, dėl pakilusių kainų – neburnoja.
„Prie bičių yra darbo, ir dar priklauso nuo oro, tai aš puikiai suprantu, taip kad įvertinu ir bitininkų darbą“, – dėl išaugusių kainų nesiskundė turguje kalbinta kaunietė.
Bitininkai skaičiuoja, kad šiųmečio medaus užteks iki naujųjų metų, mat šiemet jo kiekis 5–8 kartus mažesnis nei įprastą sezoną.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
