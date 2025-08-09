Eilinis peršalimas 40-metei Ievai virto mirtinos ligos diagnoze: „Ji smogė žaibiškai“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Jie yra mano herojai“, – taip apie Kauno klinikų medikus sako 40-metį sutinkanti kaunietė Ieva Purauskienė. Gydytojai ją, tikrąja ta žodžio prasme, išplėšė iš mirties gniaužtų. Energinga moteris pasakoja, kad savijauta pablogėjo užsienyje, kai ėmė kamuoti peršalimas.
„Suneramino pykinimas, svorio kritimas ir labai didžiulis silpnumas, ir ta bendra savijauta labai prasta. O šiaip simptomai buvo kaip peršalimo, tik labai, labai dideli“, – pasakojo Ieva.
Grįžusi gimtinėn, moteris skubiai atliko kraujo tyrimus.
„Tyrimai parodė, kad hemoglobinas 51, kas realiai mane ir vertė iš kojų, aš nepaėjau, krisdavau“, – prisiminė Ieva.
O tuomet išgirdo ir grėsmingą diagnozę.
„Tai ūminė mieloblasto leukemija. Agresyvi liga ir ji smogė žaibiškai“, – sakė pacientė.
Praktikoje pasitaikė pirmą kartą
Ievai medikai skyrė chemoterapiją ir pradėjo kaulų čiulpų donoro paiešką. Deja, jos būklė ėmė sparčiai blogėti.
„Sparčiai pradėjo blogėti Ievos kvėpavimo funkcija, kepenų rodikliai. Nepaisant skiriamo standartinio priešgrybelinio gydymo, mes kliniškai įtarėme labai retą ir agresyvią grybelinę infekciją mukormikozę“, – pasakojo Onkologijos ir hematologijos klinikos gydytoja Lina Neverbickienė.
Ši infekcija Kauno klinikų medikų praktikoje pasitaikė pirmą kartą. Liga virto ilga kova už moters gyvybę – operacijos, reanimacija ir net koma.
Teko stabdyti pasiruošimą kaulų čiulpų transplantacijai, Ievos tyrimai nieko gero nežadėjo.
„Mes pagal tam tikrus kriterijus ieškojom to donoro, pavyko surasti, bet kadangi Ievos būklė buvo labai bloga, mes turėjom padaryti pauzę. Transplantacija buvo neįmanoma“, – aiškino Kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos sektoriaus vadovas Domas Vaitiekus.
„Radiniai plaučiuose, blužny, kepenyse, o po to patvirtinti ir galvos smegenyse – atrodė, kad jie nesuderinami su gyvybe ir su organų bei paties žmogaus pasveikimu“, – antrino L. Neverbickienė.
Kauno klinikų medikai nenuleido rankų – ryžosi Ievą gydyti specifiniu, nors ir itin brangiu vaistu, kurį teko užsakyti užsienyje ir skubiai atgabenti į Lietuvą.
„Įtariant labai retą grybelinį susirgimą, tie vaistai buvo greit pristatyti, neskaičiuojant lėšų. Ilgalaikis ir labai brangus preparatas mums leido išgelbėti Ievos gyvybę“, – sakė gydytoja.
Moteris mėnesių mėnesius leido ligoninėje. Per visą gydymosi laikotarpį jai sulašinta net 53 donorų kraujo.
Transplantacijos laukė su nerimu
Kaunietei teko iškęsti 5 chemoterapijos etapus, daugybę komplikacijų. Ievai pasijutus geriau, imta ruoštis kaulų čiulpų transplantacijai. Ir pacientė, ir medikai jos laukė su nerimu dėl didelės rizikos.
„Kai transplantuojame inkstą, mes bijome, kad atmes inkstą, kai transplantuojame kaulų čiulpus, mes bijome, kad atmes patį tą, kuriam mes juos supylėme, kitaip tariant, ta nauja imuninė sistema donoro gali labai stipriai susipykti su šeimininku ir tada gali būti labai blogi rezultatai“, – aiškino D. Vaitiekus.
Laimė, viskas pavyko sklandžiai, liko tik menki šalutiniai požymiai. Tad ryžtinga moteris dabar dalijasi patarimais – pasijutus blogai, svarbu nedelsti.
Per dešimtmetį Kauno klinikose jau atlikta arti pusės tūkstančio kamieninių ląstelių transplantacijų.
