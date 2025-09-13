Į Lietuvą persidislokavo tūkstančiai vokiečių karių: treniruojasi užpildyti spragas bendroje gynyboje

Kaip skelbia Lietuvos kariuomenė, šių pratybų priežastis – kol Vokietijos 45-oji brigada „Lietuva“ dar nėra pasiekusi pilno operacinio pajėgumo, būtent 37-oji brigada užpildytų spragas bendrose gynybos operacijose kartu su Lietuvos kariuomene.
„Šių pratybų priežastis paprasta – kol 45-oji brigada „Lietuva“ dar nepasiekusi pilno operacinio pajėgumo, pratybose besitreniruojanti 37-oji brigada yra tas karinis vienetas, kuris užpildytų esamas spragas, jei kartais prireiktų realiai panaudoti šiuos pajėgumus bendroms gynybos operacijoms su Lietuvos kariuomene.
Persidislokavimas ir visa su tuo susijusi logistika yra viena svarbiausių karinių operacijų, nes kol nenunešei savęs iš taško A į tašką B, jokie kiti gynybiniai veiksmai nėra įmanomi“, – nurodo Lietuvos kariuomenė „Facebook“ platformoje.
Į Lietuvą įvairiais būdais persidislokavo apie 2500 Vokietijos karių. Jie šiuo metu mūsų šalies poligonuose atidirbinėja įvairias procedūras, būtinas greitam ir efektyviam reagavimui į galimas grėsmes.
