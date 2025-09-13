Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Lenkijoje gyventojams išsiųsti pranešimai apie oro pavojų, uždarytas Liublino oro uostas

2025-09-13 18:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-13 18:11

Lenkija šeštadienio vakarą pranešė, kad dėl grėsmės iš Ukrainos pasienio regionų, kur fiksuojami bepiločių orlaivių smūgiai, šalies oro erdvėje pradėjo veikti karinė aviacija.

Lenkijos naikintuvia (nuotr. SCANPIX)

Lenkija šeštadienio vakarą pranešė, kad dėl grėsmės iš Ukrainos pasienio regionų, kur fiksuojami bepiločių orlaivių smūgiai, šalies oro erdvėje pradėjo veikti karinė aviacija.

67
Pasak Lenkijos kariuomenės operatyvinės vadovybės, aktyvuotos visos būtinos procedūros, siekiant užtikrinti šalies oro erdvės saugumą. Dangų patruliuoja tiek lenkų, tiek sąjungininkų kariniai orlaiviai, o žemėje esantys oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos vienetai pasiekė aukščiausią parengtį.

Kaip pabrėžiama oficialiame pranešime, šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio – jų tikslas užtikrinti oro erdvės apsaugą ir piliečių saugumą, ypač teritorijose, esančiose šalia galimai pavojingų zonų.

„Operatyvinė vadovybė nuolat stebi situaciją, o pavaldžios pajėgos išlieka visiškoje parengtyje nedelsiant reaguoti“, – skelbiama pranešime.

Lenkijos kariuomenė priduria, kad situacija pasienyje vertinama kaip dinamiška, todėl gali būti priimami papildomi sprendimai, jei grėsmės išaugtų.

Rusija teigė, kad trečiadienį nesitaikė į Lenkiją, o Maskvos sąjungininkė Baltarusija pareiškė, kad dronai paklydo, nes buvo trikdomas jų signalas. Tačiau Europos lyderiai išreiškė įsitikinimą, kad įsiveržimai buvo sąmoninga Rusijos provokacija.

Uždarytas Liublino oro uostas

Lenkijos oro navigacijos tarnyba „PANSA“ pranešė, kad dėl karinių orlaivių veiksmų laikinai uždarytas Lublino oro uostas ir aplink jį esanti kontroliuojama erdvė.

„Apie situacijos eigą informuosime nuolat“, – rašoma oficialiame pranešime.

Primename, kad šią savaitę, trečiadienio rytą kaimyninėje Lenkijoje įvyko daugelio vadinamas precendento neturintis incidentas, kai po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą, Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos.

Lenkijos oro navigacijos paslaugų agentūra pranešė, kad Liublino oro uostas buvo uždarytas oro eismui dėl karinės aviacijos veiklos. Ji nenurodė, kiek tai truks, tačiau oro uosto atstovas spaudai Piotras Jankowskis (Piotras Jankovskis) naujienų agentūrai PAP sakė, kad oro erdvė virš oro uosto uždaryta iki 18 val. vietos (19 val. Lietuvos) laiku.

Gyventojams išsiųsti pranešimai

Šeštadienio vakarą gyventojai keliuose Lenkijos regionuose savo telefonuose gavo RCB perspėjimus apie galimą oro ataką.

„Pavojus dėl oro atakos“ – tokia žinutė buvo išplatinta kelių Lublino vaivadijos rajonų gyventojams.

Kaip pabrėžė Lenkijos Vyriausybinis saugumo centras (RCB), perspėjimai išsiųsti dėl padidėjusios rizikos, susijusios su Rusijos bepiločių skrydžiais virš Ukrainos, esančios visai šalia Lenkijos sienos.

Lenkijos institucijos nurodė, kad tokios priemonės yra būtinos, siekiant išlaikyti piliečių budrumą ir užtikrinti, kad gyventojai būtų pasirengę reaguoti į bet kokius pavojus.

Pasak „Polsat News“, perspėjimai buvo išplatinti penkiuose rajonuose.

