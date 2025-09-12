Ukrainoje – netikėtas princo Harry vizitas

Sikorskio vizitas surengtas praėjus kelioms dienoms po didžiausio Rusijos dronų įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę per masinį smūgį Ukrainai. Lenkijos pareigūnai šį incidentą apibūdina kaip „tyčinį“ išpuolį ir provokaciją.
„Šiandien surengsime rimtas derybas dėl mūsų bendro saugumo, Ukrainos stojimo į ES ir NATO bei spaudimo Maskvai“, – sakė užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Princas Harry atvyko be išankstinio pranešimo
Pasak „The Guardian“, princas Harry atvyko į Ukrainą be išankstinio pranešimo, pakviestas Ukrainos vyriausybės. Jis pareiškė norintis padaryti „viską, kas įmanoma“, kad padėtų atsigauti tūkstančiams Ukrainos karių, sužeistų karo metu.
Vizito metu princas Harry kartu su savo fondo „Invictus Games“ komanda planuoja pristatyti naujas iniciatyvas, skirtas remti sužeistųjų reabilitaciją. Fondo atstovai siekia teikti pagalbą visų Ukrainos regionų gyventojams, rašo leidinys.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Princas Harry taip pat ketina susitikti su Ukrainos premjere Julija Svyrydenko.
