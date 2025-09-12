Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainoje – netikėtas princo Harry vizitas

2025-09-12 09:58 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-12 09:58

Kyjive pasirodė netikėti svečiai – Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis ir princas Harry. Abu jie atvyko išreikšti paramos Ukrainai, pristatyti naujas pagalbos iniciatyvas ir dar kartą pasiųsti aiškią žinutę Maskvai, rašo „Kyiv Independent“.

Ukrainoje – netikėtas princo Harry vizitas (nuotr. Telegram)
36

2

Sikorskio vizitas surengtas praėjus kelioms dienoms po didžiausio Rusijos dronų įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę per masinį smūgį Ukrainai. Lenkijos pareigūnai šį incidentą apibūdina kaip „tyčinį“ išpuolį ir provokaciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien surengsime rimtas derybas dėl mūsų bendro saugumo, Ukrainos stojimo į ES ir NATO bei spaudimo Maskvai“, – sakė užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

Princas Harry atvyko be išankstinio pranešimo

Pasak „The Guardian“, princas Harry atvyko į Ukrainą be išankstinio pranešimo, pakviestas Ukrainos vyriausybės. Jis pareiškė norintis padaryti „viską, kas įmanoma“, kad padėtų atsigauti tūkstančiams Ukrainos karių, sužeistų karo metu.

Vizito metu princas Harry kartu su savo fondo „Invictus Games“ komanda planuoja pristatyti naujas iniciatyvas, skirtas remti sužeistųjų reabilitaciją. Fondo atstovai siekia teikti pagalbą visų Ukrainos regionų gyventojams, rašo leidinys.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Princas Harry taip pat ketina susitikti su Ukrainos premjere Julija Svyrydenko.

