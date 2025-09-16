Zelenskis kreipėsi į Trumpą: mums reikia aiškios pozicijos

Zelenskis perspėjo NATO: įvardijo, ko siekia Putinas
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakomentavo rusų dronų ataką Lenkijoje, rašo „Sky news“.
Interviu metu jo buvo paklausta, kokią žinutę Vladimiras Putinas šia ataka siunčia europiečiams.
„Jis bando NATO“, – sako V. Zelenskis.
„Jis nori pamatyti, kam NATO yra pasirengusi, ką ji gali padaryti diplomatinėje ir politinėje srityse ir kaip į tai sureaguos vietos gyventojai“, – pabrėžia jis.
Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo du žmonės ir mažiausiai devyni buvo sužeisti, antradienį pranešė Ukrainos pareigūnai, Maskvai tęsiant daugiau nei trejus metus trunkantį karą, nepaisant Vakarų šalių pasmerkimo.
Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fedorovas sakė, kad per Rusijos ataką žuvo vienas žmogus ir dar devyni, įskaitant vaiką, buvo sužeisti.
Pietinės Mykolajivo srities gubernatorius Vitalijus Kimas paskelbė, kad Rusijos kariai užpuolė ten esantį ūkį ir nužudė lauke dirbusį traktoriaus vairuotoją.
„Tai buvo tikslinis išpuolis prieš civilius gyventojus“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė V. Kimas.
Viltys pasiekti paliaubas blėsta nuo tada, kai praėjusį mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė atskiras aukšto lygio derybas su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu.
Įtampa dar labiau išaugo, dviem NATO narėms, Lenkijai ir Rumunijai, apkaltinus Rusiją dronų paleidimu į jų oro erdvę, tariamai kaip atakų prieš Ukrainą dalį.
Dėl įtariamų įsiveržimų abi šalys pakelė naikintuvus į orą, o Lenkija uždarė sieną su Baltarusija, ištikima Maskvos sąjungininke. Tuo metu Minskas surengė karines pratybas kartu su Rusijos kariais.
Maskva atmetė kaltinimus, teigdama, kad nei Lenkija, nei Rumunija nepateikė įtikinamų įrodymų, jog dronai buvo rusiški, o pastarąjį incidentą pavadino Ukrainos provokacija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Zelenskis kreipėsi į Trumpą: mums reikia aiškios pozicijos
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą užimti „aiškią poziciją“, kad sustabdytų Vladimirą Putiną ir užbaigtų karą Ukrainoje. Apie tai jis kalbėjo interviu „Sky news“.
Jo vertinimu, vienintelis būdas sustabdyti karą yra pirmiausia nustatyti aiškias saugumo garantijas. Ir tai, jo nuomone, galėtų įvykti tik tuo atveju, jei D. Trumpas būtų drąsus.
V. Zelenskis tikisi, jog Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris per prezidento vizitą Jungtinėje Karalystėje šią savaitę išsamiai aptars Ukrainos ateities užtikrinimo klausimus.
„Labai tikiuosi, kad jis (Starmeris – red. past.) galės labai konkrečiai aptarti JAV saugumo garantijas Ukrainai.
Prieš baigiant karą, aš tikrai noriu, kad būtų sudaryti visi susitarimai. Noriu <...> turėti dokumentą, kurį remia JAV ir visi Europos partneriai. Tai labai svarbu.
Kad tai įvyktų, mums reikia aiškios prezidento Trumpo pozicijos“, – pabrėžia jis.