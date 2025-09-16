Prie „Zapad-2025“ prisijungė dar viena šalis

Apie 30 tūkst. Rusijos ir Baltarusijos karių vykdo pratybas, kurių metu atliekami balistinių raketų paleidimai ir imituojami oro smūgiai.
Indijos gynybos ministerija pranešė, kad išsiuntė 65 karius, tarp kurių yra ir vieno iš labiausiai gerbiamų armijos dalinių Kumaon pulko kariai.
Jie dislokuoti Mulino mokymo poligone.
Delis pareiškė, kad nori „toliau stiprinti gynybos bendradarbiavimą ir puoselėti draugiškus santykius tarp Indijos ir Rusijos, taip stiprindamas bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo dvasią“.
Ministerija pareiškė, kad kariai kartu su savo rusų kolegomis dalyvaus „bendrose pratybose, taktiniuose manevruose ir specialių ginklų naudojimo įgūdžių lavinime“.
Indija turi ilgą karinio bendradarbiavimo su Maskva istoriją ir tradiciškai yra viena didžiausių Rusijos ginklų pirkėjų.
Ji dalyvavo ir ankstesnėse „Zapad“ pratybose bei kitose Rusijos karinėse pratybose.
Analitikai sako, kad Indijos sprendimas prisijungti prie karinių pratybų padidėjus įtampai tarp Rusijos ir NATO, yra nerimą keliantis signalas.
Rusija išplėtė pratybas „Zapad-2025“ į Kaliningrado sritį
Rusijos Baltijos laivynas Kaliningrado srityje surengė pratybas, kurios yra bendrų Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų „Zapad-2025“ dalis, pranešė „Radio Liberty“ Baltarusijos tarnyba.
Remdamasi Rusijos gynybos ministerijos pranešimu, žiniasklaidos priemonė pranešė, kad pratybose dalyvauja Rusijos Baltijos laivyno jūrų pėstininkai.
Pasak oficialaus pranešimo, jie mokosi atremti „hipotetinio priešo“ išsilaipinimą Kaliningrado srities pakrantėje.
Per antrąjį etapą jūrų pėstininkai kovojo su imituojamu priešo išsilaipinimo pajėgų korpusu, panaudodami šaulių ginklus ir šarvuočius BTR-82A. Imituodami pakrantės gynybą, jie panaudojo kovos su raketomis ir artilerija sistemą „Berežok“, kad sunaikintų priešo jūrų droną.
Viso šio pratybų etapo metu viršgarsiniai bombonešiai Tu-22M3 patruliavo neutraliuose Barenco jūros vandenyse. Jie taip pat keturias valandas vykdė „kovines mokymo misijas“ virš Barenco jūros.
Pasak Baltarusijos gynybos ministerijos, rugsėjo 15 d. vienas iš pratybų „Zapad-2025“ etapų vyksta 227-ajame jungtiniame kariniame poligone Minsko srityje.
Prasidedant Baltarusijos ir Rusijos bendroms ginkluotųjų pajėgų strateginėms pratyboms „Zapad-2025“, abi šalys sakė, kad pratybos vyks Baltarusijos teritorijoje, poligonuose šalies viduryje arba rytiniuose regionuose, vadino jas gynybinio pobūdžio.
Dėl šių pratybų ir Rusijos dronų įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę rugsėjo 11 d. Lenkija paskelbė dislokuojanti apie 40 tūkst. karių palei savo sienas su Baltarusija ir Rusija. Lenkijos valdžia teigė, kad vienas iš „Zapad-2025“ tikslų yra imituoti puolimą vadinamajame Suvalkų koridoriuje – siaurame ruože palei Lenkijos ir Lietuvos sieną tarp Baltarusijos ir Rusijos Kaliningrado srities.
