TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas teigia rengiantis 15 mlrd. dolerių ieškinį prieš „The New York Times“

2025-09-16 08:20 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 08:20

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį vakare pareiškė, kad rengia 15 mlrd. dolerių ieškinį dėl šmeižto laikraščiui „New York Times“, kaltindamas šį laikraštį esant „virtualiu radikalių kairiųjų demokratų partijos ruporu“.

Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)



0

„The [New York] Times“ dešimtmečius metodiškai skleidė melą apie jūsų mėgstamiausią prezidentą (MANE!), mano šeimą, verslą, judėjimą „America First“, MAGA ir visą mūsų Tautą“, – pareiškė jis savo platformoje „Truth Social“.

„The New York Times“ per ilgai buvo leidžiama laisvai meluoti ir šmeižti mane, ir tai baigiasi, DABAR“, – rašė jis toliau, pridurdamas, kad ieškinys bus pateiktas Floridoje.

Laikraštis „New York Times“ kol kas nekomentavo D. Trumpo įrašo.

