Trumpas teigia rengiantis 15 mlrd. dolerių ieškinį prieš „The New York Times“

„The [New York] Times“ dešimtmečius metodiškai skleidė melą apie jūsų mėgstamiausią prezidentą (MANE!), mano šeimą, verslą, judėjimą „America First“, MAGA ir visą mūsų Tautą“, – pareiškė jis savo platformoje „Truth Social“.
„The New York Times“ per ilgai buvo leidžiama laisvai meluoti ir šmeižti mane, ir tai baigiasi, DABAR“, – rašė jis toliau, pridurdamas, kad ieškinys bus pateiktas Floridoje.
Laikraštis „New York Times“ kol kas nekomentavo D. Trumpo įrašo.
