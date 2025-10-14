Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Izraelyje

Bidenas ir Clintonas pagyrė Trumpą už indėlį susitariant dėl paliaubų Gazos Ruože

2025-10-14 07:56 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 07:56

Buvę JAV prezidentai demokratai Joe Bidenas ir Billas Clintonas pirmadienį pagyrė prezidentą Donaldą Trumpą už pagalbą tarpininkaujant dėl paliaubų Gazos Ruože – tai retas kitos partijos pritarimas respublikonų lyderiui.

Donaldas Trumpas Izraelio parlamente sulaukė audringų ovacijų (nuotr. SCANPIX)

Buvę JAV prezidentai demokratai Joe Bidenas ir Billas Clintonas pirmadienį pagyrė prezidentą Donaldą Trumpą už pagalbą tarpininkaujant dėl paliaubų Gazos Ruože – tai retas kitos partijos pritarimas respublikonų lyderiui.

1

„Noriu pagirti prezidentą Trumpą ir jo komandą už jų darbą, kad atnaujintas paliaubų susitarimas pasiektų finišo liniją“, – platformoje „X“ sakė J. Bidenas, prezidento pareigas ėjęs iki sausio. Pasak jo, su JAV ir pasaulinių partnerių parama Artimieji Rytai dabar „eina taikos keliu“.

J. Bidenas taip pat pabrėžė savo administracijos vaidmenį derybose, sakydamas, kad ji „nenuilstamai dirbo, kad įkaitai grįžtų namo, palestiniečių civiliams būtų teikiama pagalba ir būtų užbaigtas karas“, prasidėjęs 2023 m. spalio mėnesį, jo kadencijos metu.

B. Clintonas atkartojo šią mintį, „X“ tinkle parašydamas, kad „prezidentas Trumpas ir jo administracija, Kataras ir kiti regioniniai veikėjai nusipelno didžiulio įvertinimo už tai, kad išlaikė visus dalyvavusius, kol buvo pasiektas susitarimas“.

B. Clintonas paragino Izraelį ir palestiniečių kovotojų organizaciją „Hamas“, remiant JAV, „paversti šią trapią akimirką ilgalaike taika“, pridurdamas, kad, jo nuomone, tai įmanoma, „jei bus daroma kartu“.

Prezidento pareigas 1993-2001 m. ėjęs B. Clintonas paprastai yra aktyvus D. Trumpo kritikas, teigiantis, kad šis vykdo politiką, kurią lemia asmeniniai interesai, o ne Amerikos žmonių gerovė.

