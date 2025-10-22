Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vyriausybė nepritarė siūlymui taikyti nulinį pelno mokesčio tarifą reinvestuojamam pelnui

2025-10-22 13:21 / šaltinis: BNS
2025-10-22 13:21

Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritarė Finansų ministerijos siūlymui nepritarti „aušriečių“ siūlymui keisti pelno mokesčio lengvatos investicijų projektams sąlygas numatant nulinį tarifą reinvestuojamam pelnui tam tikrose teritorijose.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

0

Iniciatorių teigimu, siūlomi Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai ne tik didintų šalies konkurencingumą ir skatintų investicijas.

Tačiau pasak ministerijos, dabartinės lengvatos sudaro palankias sąlygas tiek steigti naujas įmones, tiek joms investuoti, nepriklausomai nuo vietos, kartu skatinant regionų plėtrą, technologinį atsinaujinimą bei inovacijas. Jos teigimu, pagal siūlomą modelį lengvata nebūtų taikoma įmonėms, kurių pajamos viršija 10 mln. eurų ir kurios projektus įgyvendintų savaiminio ekonominio augimo požymių neturinčiose savivaldybėse.

„Nors dėl tokio įstatymo projekto siūlomo teisinio reguliavimo valstybės biudžeto pajamos padidėtų (...), tokie papildomi pelno apmokestinimo skirtumai, priklausantys tiek nuo verslo vykdymo vietos, tiek nuo jo dydžio, nepagrįstai apribotų galiojančios pelno mokesčio lengvatos įgyvendinant investicinį projektą taikymo sritį“, – teigia ministerija.

Siūlymą keisti Pelno mokesčio įstatymą įregistravo „Nemuno aušros“ nariai Remigijus Žemaitaitis, Lina Šukytė-Korsakė, Vytautas Jucius, Martynas Gedvilas, Tadas Sadauskis, Karolis Neimantas ir kiti.

