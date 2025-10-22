TV3 Žinios. Atsistatydino Šakalienė; Virš oro uosto – kontrabandiniai balionai; Gyventojus pasiekė nauji skiepai

Kelios dešimtys kontrabandininkų balionų iš Baltarusijos, įskridę į mūsų oro erdvę, šiąnakt sukėlė ant kojų Lietuvos tarnybas. Dėl to visą naktį buvo uždaryta Vilniaus oro uosto erdvė – 30 skrydžių nukreipti ar atšaukti. Balionai leidosi plačiame ruože nuo Druskininkų iki Vilniaus rajono, tad pareigūnai įžvelgia koordinuotą veikimą.
Poliklinikas jau pasiekė nemokami skiepai nuo gripo. Tačiau išvydę, kokias vakcinas, skirtas senjorams, sergantiesiems lėtinėmis ligomis ir vaikams, šiemet nupirko Ligonių kasos, kai kurie pacientai pasipiktino – iki šiol gaudavo nuo daugiau gripo atmainų apsaugančias keturvalentes vakcinas, o šiemet nupirktos trivalentės. Medikai ramina – būtent tokių šiemet ir reikia, nes vienos viruso atmainos praktiškai nebeliko.
